Kan tabet af biologisk mangfoldighed stoppes?

Af Timm Hansen, Blokhaven 22, Skovlunde

Kære Danmarks Naturfredningsforening, jeg har svært ved at forstå, hvordan det rimer med, at I på jeres egen hjemme side eksempelvis skriver at: »Naturen har for lidt plads i landskabet.«

Eller som står på selv samme hjemme side: »Lokalt arbejder vi for at forhindre forringelse af biodiversiteten.«

Men hvorfor er I DN og Enhedslisten ikke mere inde i kampen for, at bevare Sømosen?

Hvordan vil du kære Stine Rahbek Pedersen forklare, at det rimer med, at man på dit partis hjemmeside kan læse at: »Aktuelt er dansk natur fortrængt til små pletter i landskabet, og mange dyr er truet af udryddelse. Vi vil give naturen pladsen tilbage og sikre arternes levesteder ved eksempelvis at lade skovarealer og andre natur områder være urørte«?

Hvor er miljøprofilen forskellig fra Socialdemokratiet, Enhedslisten? Jeg har svært ved se forskel. Er der en forskel, når det gælder miljøet i Ballerup Kommune?

Kort sagt, tabet af biodiversitet får desværre ikke den nødvendige bevågenhed fra, Danmarks Naturfredningsforening og Enhedslisten side.