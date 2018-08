Ballerup Station er en trist velkomst til byen

læserbrev Dejligt at læse i Ballerup Bladet i sidste uge at DSB vil renovere stationerne på C-strækningen, mens sporarbejdet er i gang.

Af Bjarne Rasmussen (A), medlem af kommunalbestyrelsen i Ballerup

Ballerup S station er den station på C linien, der de senere år har fremstået mest mørk, dyster og rodet. En trist velkomst til Ballerup, hvad enten man kommer fra Frederikssund eller København.

Kunne man forestille sig en dialog mellem DSB, ved Niels Dam, chef for entreprise i DSB, Ballerup Centeret og Ballerup Kommune, så Ballerup S station kommer til at fremstå mere indbydende, både for besøgende til Ballerup og pendlere. Blive en mere attraktiv del af Banegårdspladsen, Ballerups nye trafikknudepunkt.

Det må være muligt at anlægge et større helhedssyn på denne kommende centrale plads i Ballerup end renoverede bænke og affaldsbeholdere.