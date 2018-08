LSF i gang med uafgjort

fodbold Så kom LSF i gang efter sommerpausen, men det var ikke kønt at se på.

Af Redaktionen

Smørumholdet tog en tur til Roskilde KFUM. Tørken havde også gjort sit indtog her og samtidig med at banen næsten var en syv-mandsbane blev det rent faktisk en rigtig dårlig premiereåbner spillemæssigt. Ydermere kunne KFUM mønstre ikke mindre en tre tidligere superligaspillere.

Det var KFUM der fik den første chance, men Nikolaj Bjerregaard reddede flot. Han stod i øvrigt en meget flot kamp, hvilket han også har gjort i træningskampene, så det lover godt for fremtiden.

Det tog noget tid før LSF kom ind i kampen – blandt andet havde KFUM et lumsk skud på tværribben. Flere spillere var ikke, hvor de skulle være endnu, og relationerne skal lige på plads igen.

LSF fik mere og mere spil i slutningen af halvlegen og fik lagt et mindre pres på KFUM. Da der endelig kom et godt opspil var der også bonus. Markus Weiss var gået med frem og med gode kombinationer blev Mathias Gransee spillet fri tæt under mål med hælen – og så blev bolden sparket i kassen.

I anden halvlegs første kvarter fortsatte det gode spil. LSF havde nogle fine kombinationer og en del dødbolde. Rent faktisk have de bolden i mål, da Jacob Søberg fik lavet et mål, der desværre blev annulleret for offside.

Men som i træningskampene slap kræfterne op. KFUM sad den sidste halve time på kampen og Smørumdrengene havde taktisk trukket sig et lille stykke tilbage på banen, hvor de stod godt og holdt Roskilde stangen. De havde initiativet, men kunne ikke rigtigt få noget ud af anstrengelserne.

Desværre så kunne LSF ikke holde nullet – der var ikke mere benzin på dunken, så i det 83. minut fik Roskilde et korrekt dømt straffespark og så var udligningen en realitet.