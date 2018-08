Greve slog BSF 1-0

BSF kunne sagtens matche Greve, men blev alligevel slået i sæsonens første kamp i Danmarksserien. Foto: BSF

fodbold BSF åbnede den nye sæson i Danmarksserien med et unødvendigt nederlag på 1-0 til nedrykkerne fra 2. division Greve Boldklub.

Af Redaktionen

BSF åbnede den nye sæson i Danmarksserien med et unødvendigt nederlag på 1-0 til nedrykkerne fra 2. division Greve Boldklub. Kampen blev afviklet på en håbløs opvisningsbane, som var ujævn og hård som beton.

BSF startede lidt nervøst og afventende, men fandt hurtigt ud af, at de sagtens kunne matche Greve, og langsomt men sikkert overtog BSF dirigentstokken og havde klart overvægt i boldbesiddelse. Det meste af spillet foregik på Greves banehalvdel, selvom de havde en kraftig medvind i ryggen.

BSF var ikke ligefrem tilsmilet af heldet. Da de endelig fik scoret efter 20 minutters spil, annullerede kampens dommer helt uforståeligt for BSF’erne målet, da han mente, at Kenni gik i ryggen på Greves målmand.

Blot fem minutter senere måtte keeper Emil Gustafsson udgå med en fiberskade, hvorefter der var debut i målet til Patrick Johansen, som i øvrigt stod en fin kamp. Der blev ikke scoret yderligere i første halvleg og nu skulle BSF så nyde godt af den kraftige rygvind i anden halvleg.

Det var en kold spand vand i ansigtet, som BSF’erne aldrig kom sig over, da Greve efter kun fire minutters spil i anden halvleg – og stik mod spil og chancer – bragte sig foran, da et indlæg gik over Kenni Petersen og en Greve-spiller kunne heade bolden ned for fødderne af en medspiller, som stod helt umarkeret i det lille målfelt.

Det gjorde heller ikke tingene bedre, at Jonas Zederkopff måtte lade sig udskifte ti minutter inde i anden halvleg, hvor han blev afløst af Andreas Frandsen, som kun fik 15 minutter på banen, så blev han sparket ned og måtte lade sig udskifte.

Det lykkedes i kampens slutminutter at få sat Greve under pres og et indlæg fra højre side blev slået til bageste stolpe, hvor Andreas Frederiksen i fri position headede – men desværre over mål.

Næste kamp er på lørdag den 11. august klokken 11 mod Taastrup FC i ”Gryden” i Ballerup Idrætspark.