Flere fede basketoplevelser i vente i superarenaen

Wolfpack Basketballs sportsdirektør Tommy Nielsen og chef for Ballerup Super Arena Ketil Christensen giver bolden op til endnu fire kampe i basketligaen i den lokale arena. Foto: Privatfoto

basketball Der er gode nyheder til alle basketfans i Ballerup og omegn, for den lokale basketballklub BMS offentliggør nu fire kampe med Wolfpack i basketligaen i Ballerup Super Arena.

Af Redaktionen

At have arenaen som hjemmebane er værdifuldt for den lokale klub, mener Tommy Nielsen, som er sportsdirektør for BMS Herlev’s Wolfpack Basketball.

»Vi så til basketball-landskampen i juni, hvordan Ballerup Super Arena spiller helt forrygende som hjemmebane, og som lokal klub er der ingen tvivl om, at de professionelle rammer giver det sidste skub i forhold til motivation og stjernedrømme. Derfor er vi meget glade for at kunne præsentere både vores spillere, sponsorer og ikke mindst publikum for nogle fede kampe i en hal, der passer til vores ambitionsniveau,« siger Tommy Nielsen.

I Ballerup Super Arena er der også stor tilfredshed med samarbejdet med den lokale basketklub Wolfpack:

»Det er jo netop det, en lokalt forankret super arena kan,« siger Ketil Christensen, der er chef for Ballerup Super Arena, og uddyber:

»Vores partnerskab med BMS Herlev Wolfpack giver os anledning til at give en hestesko til den lokale forening, så de kan nyde godt af de professionelle rammer i Ballerup Super Arena. Samtidig taler det jo lige ind i vores vision om at fylde arenaen med gode kampe, der både er publikumsvenlige og proppet med sportstalent.«

Vinterens kampe spilles den 6. oktober mod Værløse BBK, 20. november mod Stevnsgade Copenhagen, 14. februar mod Værløse BBK og 8. marts mod EBAA.