Hjælp til de overvægtige skolebørn

Maria Bjørking, leder af sundhedsplejen i Ballerup Kommune, hvor man gerne vil have skolebørnene til at bevæge sig noget mere, så de ikke bliver for tykke. Foto: Flemming Schiller

sundhed Moderne livsstil med megen inaktivitet og elektronik sætter sig på sidebenene, også hos børnene. Og det skaber mistrivsel og dårligt helbred på længere sigt. I Ballerup Kommunes sundhedspleje har man derfor oprettet en klinik, der skal gribe de børn, der vejer for meget, for at hjælpe dem på rette kurs.

Af DORTHE OXGREN, dorthe@ballerupbladet.dk

Vores moderne og stillesiddende livsstil gør os tykke og giver dårlig trivsel. Også hos børnene. Ifølge en undersøgelse lavet af Statens Institut for Folkesundhed i 2017 er 9,7 procent af de 5-8-årige børn i Ballerup overvægtige og 2,5 procent ligger i kategorien svær overvægt. Til sammenligning er det i Høje Taastrup 9,7 procent og i Gentofte 5,7 procent af børnene, der kan betegnes som overvægtige.

»Vi oplever desværre, at flere børn bliver overvægtige. Især blandt skolebørnene, og deres problematikker er ofte komplicerede. Måske er mor og far blevet skilt og bekriger hinanden, forældrene er selv overvægtige, eller der er arbejdsløshed eller sygdom i familien. Alt det påvirker også børnene og deres livsstil, for så er der typisk ikke overskud i familien til at sende børnene til sport heller ikke økonomisk. Og et par fodboldstøvler kan være en uoverkommelig investering. Det er supervigtigt, vi får fat i dem så tidligt som muligt, både fordi børnene stadig er påvirkelige, men også af hensyn til deres trivsel,« siger Maria Bjørking, der er leder af sundhedsplejen i Ballerup Kommune.

Her har man for et halvt år siden søsat ’Klinikken for Børn og Unge i Bevægelse’. Helt konkret er det et lokale på Grantofteskolen indrettet med bløde sofaer og legetøj, hvor to af kommunens sundhedsplejersker tager imod overvægtige børn i 0-6. klasse og deres familier for at hjælpe dem til en mere aktiv livsstil.

Fripas og følgeskab

Projektet er en afleder af det treårigt satspuljeforsøg, ’Børn og Unge i bevægelse’, der sluttede for et halvt år siden, og som handlede om at bekæmpe overvægt og få børn og unge aktiveret gennem fælleskab og sport i de lokale idrætsforeninger.

Samarbejdet med idrætsforeningerne i Ballerup har imidlertid været så forbilledligt, at man i sundhedsplejen har ønsket at fortsætte samarbejdet, nu i Klinikken for børn og unge i bevægelses regi. Det betyder, at klinikken kan henvise børnene til at afprøve forskellige sportsgrene i klubberne, ligesom der også kan ydes friplads, så kontingentet ikke bliver en forhindring for at gå til sport.

»Vi har et unikt samarbejde med idrætsforeningerne, de er meget fleksible og imødekommende over for de her børn og tilrettelægger deres tilbud efter børnenes behov. Og det bliver bakket op af Forebyggelsesenheden i Sundhedshuset, der blandt andet kan sende børnene sms’er og minde dem om, de skal til sport, eller tage med derhen første gang,« forklarer Maria Bjørking.

Hjælp til overvægten

Det er sundhedsplejerskerne ude på de enkelte skoler, der kan henvise familierne. Det sker eksempelvis i forbindelse med indskolingsundersøgelsen, når barnet starter i skole. Sundhedsplejerskerne er i forvejen vant til at arbejde tæt med familierne om ømtålelige emner, der kredser omkring børnenes trivsel og sundhed.

»Det kræver indføling og en god relation at tale om de besværlige ting. Men det er vi som sundhedsplejersker vant til. Når vi kommer på hjemmebesøg, når børnene er helt små, så sidder vi nogle gange bogstaveligt talt i dobbeltsengen med familien og ser, når vasketøjet hober sig op, og livet pludselig er blevet svært,« siger Maria Bjørking og minder om, at gode vane grundlægges tidligt, ikke bare hvad kost og motion angår. Men også med hensyn til vores brug af mobiltelefoner, tablets, og computere, der også fylder meget selv i de små børns liv.

»Der er klart basis for, at vi tænker over, hvor meget vi lader vores børn sidde foran en skærm. Vi ser jo, at børn helt ned til halvandet år kan lægge et puslespil på Ipad’en. Og det gør børnene mere passive end tidligere, og kan være medvirkende årsag til, de kommer til at veje for meget,« siger Maria Bjørking.