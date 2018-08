Politi uge 31

Genrefoto Foto: Politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Spirituskørsel uden kørekort

Torsdag den 2. august klokken 08.40 blev en 29-årig mand standset på Ganløsevej i Ganløse, hvor han blev anholdt og sigtet for at køre bil i spirituspåvirket tilstand, idet en alkometertest viste, at hans promille var over det tilladte.

En blodprøve skal nu fastslå den eksakte promille. Den 29-årige mand blev desuden også sigtet kørsel uden førerret, da han ikke havde erhvervet kørekort.

Graffitimaler taget på fersk gerning

En 18-årig mand blev søndag klokken 22.28 taget på fersk gerning i at male graffiti på vejen ud for Flyvestation Værløse.

Det var en 48-årig mand, som opdagede og tilbageholdt den 18-årige og herefter kontaktede politiet.

Fortsat afbrændingsforbud i hele Danmark

Alle kommuner har fortsat indført helt eller delvist afbrændingsforbud for at forebygge brand i tørkeperioden. Københavns Vestegns Politi modtager en del opkald fra borgere, som er usikre på, hvilke konkrete regler der gælder.

Et afbrændingsforbud er altid et lokalt forbud og kan enten dække hele kommunen eller dele af kommunen. Præcist hvad forbuddet gælder kan også variere – det er derfor vigtigt, at du orienterer dig om, hvad der gælder, hvor du er.

Find information om forbud i alle kommuner via Beredskabsstyrelsens opdaterede oversigt på www.brs.dk. Lokalt i Ballerup Kommune er det Beredskab Øst, der dækker: www.beros.dk.

Overtrædelse medfører en bøde på minimum 5.000 kroner. Opstår der en brand, kan det medføre en større bøde stige og erstatningskrav, oplyser Københavns Vestegns Politi.