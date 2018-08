Samtalegrupperne er for alle gravide, der har lyst til at vende tankerne om livet i maven med andre gravide. De foregår over seks gange på små hold med højest fire gravide. Foto: Colourbox.dk

fællesskab En jordemoder og en sognepræst er gået sammen om et nyt tilbud med samtalegrupper for gravide.

Af Mia Thomsen

Fra de første to streger viser sig på graviditetstesten til man nogle måneder senere er i besiddelse af en krop der ligner og opfører sig helt anderledes, end man er vant til. Graviditet er en forunderlig tilstand, hvor der både fysisk og psykisk bliver rokeret rundt på tingene.

Pludselig dukker spørgsmål, tanker og følelser op, som kan være svære at tale om – samt en masse bekymringer om barnet og fremtiden, som man måske ikke havde overvejet, da kroppen endnu kun rummede ét bankende hjerte.

Nu får gravide mulighed for at møde andre i samme situation, når jordemoder Anne Vils Pedersen og sognepræst i Ballerup Trine Brandsborg som noget nyt tilbyder samtalegrupper for gravide, der ønsker at forberede sig til livet som mor til et lille nyt menneske.

»Det er mirakuløst, når man som kvinde venter barn,« forklarer Trine Brandsborg og fortsætter:

»Livet i maven vokser, og det samme gør kærligheden, men også bekymringerne. Hvad sker der med mig, når jeg bliver mor? Hvordan vil jeg takle ikke at få min søvn? Hvad nu, hvis det går galt?«

Mental forberedelse

Samtalegrupperne er for alle gravide, der har lyst til at vende tankerne om livet i maven med andre gravide. Forløbet er tilrettelagt i samarbejde med forskningschef Henrik Norholt, der forsker i småbørnspsykologi og familiedannelse, og det tager udgangspunkt i den nyeste forskning inden for mødres tilknytning til barnet i maven.

Samtalerne fungerer som en slags mental forberedelse til rollen som mor og det nye forældreliv. Det er åbne og fordomsfrie gruppesamtaler, hvor man frit kan tale om alt fra de store spørgsmål i livet til hverdagens problematikker.

Samtaleforløbet strækker sig over seks gange og foregår på et lille hold med højest fire gravide. Det er gratis at deltage, og alle gravide er velkomne – både de, der er i starten og de, der er i slutningen af deres graviditet.

Tilmelding, og flere oplysninger kan fås, ved henvendelse fra den 14. august til sognepræst Trine Brandsborg mail: tsbr@km.dk