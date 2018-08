Brugte skoletasker får nyt liv

Arnold Busck i Ballerup Centret indsamler brugte skoletasker til Red Barnet, der sælger dem videre billigt til fordel for arbejdet for udsatte børn. Foto: Red Barnet

Sidste år indsamlede Arnold Busck i Ballerup Centret 71 brugte skoletasker til Red Barnets børnegenbrugsbutikker. Nu er de klar til at tage imod igen.

Af Mia Thomsen

Sommerferien er ved at være forbi, og for de fleste børn er det tid til at finde skoletasken frem igen – eller måske købe en ny. Men for udsatte og trængte børnefamilier kan det være svært at finde penge og overskud til at købe ny skoletaske, penalhus og glitrende bogbind. Derfor gentager Arnold Busck og Red Barnet sidste års succes med at indsamle brugte skoletasker til glæde for udsatte børn.

Man kan aflevere sin brugte skoletaske i Arnold Busck i Ballerup Centret, der så donerer de indsamlede tasker til Red Barnets børnegenbrugsbutikker, som sælger taskerne billigt til fordel for Red Barnets arbejde.

Som noget nyt i år vil det være muligt at lægge en hilsen eller tegning i skoletasken, så der er endnu mere at glædes over for den nye ejer af tasken. På den måde kommer Red Barnets genbrugsslogan ’barn til barn’ for alvor til sin ret.

»Sidste år var vi overvældede over, i hvor høj grad vores kunder bakkede op omkring indsamlingen. Både store og små var meget begejstrede for at støtte op omkring Red Barnets arbejde for udsatte børn, så vi håber på og glæder os til at gentage succesen i år,« udtaler adm. direktør hos Arnold Busck, Helle Busck Fensvig.

Skoletasker kan afleveres indtil den 10. september i alle Arnold Buscks butikker. Sidste år samlede Arnold Busck og Red Barnet 1.147 skoletasker ind over hele landet – de 71 kom fra Arnold Busck-butikken i Ballerup Centret.