»Det gør ondt i vores hjerter, når vi ser ting blive smidt ud«

Maja Sværke og Line Schlüter er ved at være klar til deres allerførste ’åbent hus’ i genbrugsbutikken Trendbrug i Nybølle. Butikken er primært en webshop, men der vil være åbent en gang om måneden og efter aftale. Foto: Flemming Schiller

genbrug Veninderne Line Schlüter og Maja Sværke savnede genbrugsbutikken i Smørum så meget, efter den lukkede, at de nu har skabt deres egen. Den ligger på nettet - og i Nybølle, hvor de holder åbent hus en gang om måneden.

Af Mia Thomsen

Det er ikke strøgkunder, der skal få forretningen til at blomstre hos de to glade genbrugspiger Maja Sværke fra Ledøje og Line Schlüter fra Værløse, der netop har åbnet ’’butikken’’ Trendbrug på en lillebitte sidevej i den lillebitte landsby Nybølle.

I en bygning godt gemt et stykke nede af en grusvej tager de to imod – spændte og smilende. Der er nemlig kun få dage til, at de for første gang nogensinde slår dørene op for kunder i deres lille arbejdende værksted og lager, hvor de forvandler andre menneskers skrald til genbrugsguld og selv designer og bygger møbler og interiør.

»Alt hvad vi har her, er noget som bare skulle have været smidt ud,« fortæller Maja og slår ud med armene i den lille lagerbygning, der er fyldt godt op med møbler, nips, gamle vinduer, brædder og andet godt.

De to kvinder har været i gang i et par måneder med at samle ting sammen, gøre dem i stand og bygge deres genbrugsbutik op. I virkeligheden er det mest en online genbrugsbutik, hvor de sælger deres varer via webshoppen Trendbrug.nu. Men nu hvor de også har fundet gode lokaler i Nybølle er tanken, at de vil holde åbent på lageret en gang om måneden – og så kan man selvfølgelig også komme på besøg efter aftale, for både Maja og Line tilbringer meget tid i lokalerne, som også er værksted, hvor de maler, sliber, borer og banker på alle deres genbrugsfund.

»Vi arbejder med tre forskellige typer varer,« forklarer Maja Sværke:

»Vi har direkte genbrug, hvor vi videresælger ting som de er. Så er der ’upcycklede’ ting, hvor vi sætter noget i stand. Og så har vi vores egne produkter, som vi bygger selv af genbrugsmaterialer.«

Ideer på væggen

Selvbyggerdelen er især Line Schlüters bord. Hun kommer fra en familie af tømrere og har selv hænderne skruet godt på. I øjeblikket er hun i gang med at forvandle nogle gamle brædder med barkkant til en knagerække med små knager lavet af gamle vindueshasper.

»Altså vi mangler noget værktøj, så jeg har været ude og låne lidt, fortæller hun og lader hænderne løbe over en lang række skruetvinger, der hænger på bordkanten.

På det store whiteboard på væggen bag er tegninger af de møbler, hun er i gang med at bygge.

Line Schlüter kommer fra en familie af tømrere, så det med at bygge ting selv falder ganske naturligt.

Foto: Flemming Schiller

Et andet projekt er en barhylde til flasker og glas, hvor der skal sidde en kæde fra en gammel lampe på. Line hiver energisk de forskellige dele op fra bordet som flyder med dimser og træstykker og alt mulig andet, der på et eller andet tidspunkt bliver forvandlet til noget nyt og smart.

»Der er simpelthen ingen grundt til at smide ting ud. Det kan altid bruges til et eller andet nyt. Vi trender det!« udbryder hun.

Der skal ske noget

Mens Line er en haj til ’’selvbyg’’ er Maja Sværkes stærke side design og indretning. Med en fortid som grafiker har hun øje for farver og former – og hvad der spiller godt sammen. Det bruger hun blandt andet til at lave små flotte opstillinger rundt om på lageret, hvor varerne bliver stillet op, så det ligner noget taget ud af et boligmagasin.

Det er også hende der tager billeder til web-shoppen og Instagram, hvor de også er aktive.

»Lige nu handler det rigtig meget om, at folk skal opdage, at vi er her. Både at vi har ting til salg, men også at vi er meget interesserede i at modtage ting, hvis der er nogen, der har noget, de vil af med,« siger Maja og fortæller, at de har været så heldige at have fået lov til at rydde to dødsboer – hvilket har givet dem ’’en god bund’’ at starte på.

Maja Sværke er uddannet grafiker og er især god til farver, design og indretning. Foto: Flemming Schiller

»Vi vil gerne have, at der hele tiden sker noget – både på webshoppen og her på lageret. Der skal hele tiden komme nye varer og installationer. Det er vores håb med de månedlige åbent hus-arrangementer, at der bliver tømt godt ud, så vi kan få en masse nyt ind til næste gang,« tilføjer hun.

Vilde med genbrug

Idéen til Trendbrug opstod efter den lokale genbrugsbutik ved genbrugsstationen i Smørum lukkede. Begge piger var – som så mange andre – trofaste kunder der, og i første omgang håbede de da også at få lov at overtage bygningen på genbrugsstationen. Men den viste sig at være i så dårlig stand, at de i stedet valgte lokalerne i Nybølle.

»Vi er spændte nu. Vi har taget en kæmpe chance med det her, så det er lidt nervepirrende,« siger Maja.

Selvom det selvfølgelig gerne skulle kunne løbe rundt for de to kvinder – der dog stadig arbejder ved siden af genbrugseventyret – er det ikke udsigten til at blive rige, der driver værket.

»Det gør ondt i vores hjerter, når vi ser ting blive smidt ud,« siger Maja.

»Ja, jeg kan nærmest få det helt dårligt af at gå ud og købe nyt,« tilføjer Line

Derfor kaster de sig nu ud i at gøre en karriere ud af genbrug.

»Vi er faktisk blevet overrasket over, hvor meget vi godt selv kan finde ud af,« siger Maja og suppleres af Line:

»Ja, vi laver selvfølgelig en masse fejl. Men skidt med det. Vi lærer hele tiden og prøver os frem. Learning by doing.«

Der er åbent hus hos Trendbrug på Nybølle Gadekærsvej 5 næste gang lørdag den 8. september fra klokken 10-15.