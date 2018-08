Asfaltbal med Lady Marmalade Band

Sidste fredagsfest under sommerens Musik & Dans-arrangementer på Kirketorvet står Lady Marmalade Band for, når de spiller op til asfaltbal i Ballerup fredag aften klokken 20. Foto: pr foto

koncert På fredag er der endnu engang musik på Kirketorvet i Ballerup. Det er det lokale Lade Marmalade Band, der spille op til fest.

Af Mia Thomsen

Lady Marmalade Band spiller op til asfaltbal på Kirketorvet i Ballerup på fredag den 10. august klokken 20. Her kan man komme i godt humør og måske tage en svingom til bandets dansevenlige repertoire af pop, rock og disko klassikere.

Lady Marmalade Band har igennem mange år stået på musikscenerne i Ballerup og omegn. Med bandets to nye frontfigurer, sangerne Liana Wolfsberg og Benjamin Demsitz, vil publikum blive ført igennem aftenen med det alsidige repertoire.

Bandets nye mand på guitar er Iain Schmidt. I blæsersektionen ses Søren Thomsen på trompet og Jørgen Skytte på tenorsax. Bandet består herudover af Steen Lydeking på keyboard, Ivan Tønder på bas og Bjarne Aaberg på trommer.

Alle er velkomne til at kigge forbi og nyde en sommeraften på Kirketorvet og få luftet danseskoene ved et rigtigt asfaltbal. Det er ganske gratis og arrangementet er sommerens sidste fredagsfest under konceptet ’Musik & Dans på Kirketorvet’.