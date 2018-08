Fut i fejemøget på Kirketorvet

Jan Tinggaard og Uffe Thiel gæster Ballerup som ’John Mogensen Duo’ og vil spille en masse af velkendte hits ved årets sidste søndagsmatiné på Kirketorvet. Foto: Privatfoto

koncert John Mogensen Duo er tilbage i Ballerup, hvor de spiller årets sidste søndagsmatiné på Kirketorvet klokken 15.

Af Mia Thomsen

Søndag den 12. august klokken 15-17 løber årets sidste søndagsmatiné af stablen på Kirketorvet i Ballerup. Denne gang med musik fra John Mogensen duoen, som også gav koncert i byen sidste år.

De to gamle Dragør-drenge Jan Tinggaard og Uffe Thiel spiller et stort udvalg af John Mogensens dejlige sange. De har i mere end 10 år spillet Johns sange til stor fornøjelse for deres publikum.

I år er så kommet filmen ’Så længe jeg lever’ med Rasmus Bjerg i hovedrollen som John Mogensen, og det er en hyldest til manden og hans musik med en stor fortælling, som både rummer det barske og glæden ved livet.

John Mogensen, der fik sit gennembrud i 1971 med ’Der er noget galt i Danmark’ og siden hittede på dansktoppen med en række store sange som ’Fut i fejemøget’, ’To mennesker på en strand’ og ikke mindst ’Så længe jeg lever’.

Koncerten med John Mogensen duoen i Ballerup er gratis. Arrangør er Musisk Samråd i samarbejde med Lautrupgaard Musikfabrik og Ballerup Senior Idræt, støttet af Kultur- og Fritidsudvalget.