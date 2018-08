Blæs med Baldur på Vores Tingsted

musik Der er koncert med Baldur - Ballerup Brass Band på Vores Tingsted i Måløv i morgen lørdag.

Af Mia Thomsen

Som optakt til en efterhånden traditionel Baldurfest lørdagen før sæsonen starter, afholder Baldur – Ballerup Brass Band en ’åben prøve’ som alle er velkomne til at overvære – eller måske endda deltage i. Dette sidste hvis man er i besiddelse af et messingblæseinstrument og har lyst til, ganske uforpligtende at sidde ind og deltage på lige fod med de andre ”Baldurianere”.

Baldurs dirigent, den kendte gourmet Leon Sámalsson, vil stå for løjerne, som finder sted lørdag den 11. august klokken 14.15 og cirka en time frem på ’Vores Tingsted’ i Måløv, mellem kirken og skolen.

Det er ganske gratis, man behøver bare at møde op. Under prøven vil der være mulighed for at købe øl eller vand.