Skovlundes nye apoteker tror på fremtiden

nyt ansigt 52-årige Jacob Lenau er arvtageren som Skovlundes nye apoteker efter Mogens Palvad forlod posten. Som ny apoteker ligger det i kortene, at man skal være en af byens førende folk, og det ser den nye apoteker frem til.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Det var næsten planlagt. Selvom lige præcis Skovlunde Apotek faktisk er midt i en omskiftelig tid med ombygning af centret og flytteplaner, så ville Jacob Lenau hertil.

Han var ellers souschef på et af landets store apoteker, Roskilde Apotek, og havde desuden været i toppen af Apotekerforeningen i mange år, så der var mange andre muligheder, der lå åbne for ham. Men det skulle være Skovlunde Apotek, som han skulle lede, da han fik sin bevilling som apoteker.

Den 1. juli tiltrådte han så som den nye mand spidsen for Skovlunde Apotek, hvor han afløser den mangeårige apoteker Mogens Palvad, der er gået på pension. Det er en stor opgave, men også en opgave som den entusiastiske og imødekommende apoteker ser frem til.

Stort potentiale

»Jeg har i kraft af mit job i Apotekerforeningen set de fleste apoteker i landet og har fået et godt indtryk af dem. Der har jeg også set, hvor man kan gøre det bedre og hvor der er udviklingspotentiale. Skovlunde Apotek har helt klart et potentiale og derfor var det oplagt for mig at blive apoteker her, da muligheden bød sig. Det er en del af en langsigtet plan og jeg ser frem til at stå i spidsen for stedet i mange år,« siger Jacob Lenau.

Han ved godt, at der er udfordringer netop nu med nedrivningen og ombygningen af Skovlunde Centret, men det afskrækker ham ikke. Tværtimod.

»Skovlunde har altid været et spændende sted og det bliver det igen. Den plan, der ligger for den kommende bymidte og centret tror jeg meget på og det tegner godt for fremtiden og i den fremtid skal Skovlunde Apotek være en af de aktive spillere i byen,« siger Jacob Lenau, som vil drive sit apotek som en forretning.

»Det vigtigste for mig er kundetilfredshed. Det skal få folk til at komme igen og bruge det lokale apotek. Der er masser af folk i området, som har brug for det lokale apotek og vi skal sørge for, at de borgere, også de nye der flytter til om nogle år, vil bruge os. På et tidspunkt skal vores bygninger rives ned, men vi bliver. For vi flytter, efter planen, ind i det nye byggeri ud mod Bybuen, hvor folk skal finde os. Derfor er det også vigtigt, at vi kan lever varen, Kunderne skal være tilfredse med både med servicen og med, at de får deres varer. Det er mit mål og det er det, som jeg og mine medarbejdere vil arbejde på hver dag. For jeg kan ikke klare det alene. Mine 13 medarbejdere er det vigtigste. Vi er et team og sammen skal vi udvikle apoteket til den nye fremtid, « siger Jacob Lenau.

Lokalpatriotisk

Han er en mand, der går op i sundhed, både personligt og forretningsmæssigt. Derfor er han også positiv overfor Ballerup Kommunes sundhedspolitik og at man i det hele taget prioriterer sundheden i kommunen.

»Kommunen har en sundhedspolitik og et sundhedshus, hvor der sker en masse ting. Jeg kan godt lide den indstilling, for det harmonerer godt med den indstilling, som vi vil have til vores omgivelser. Vi skal give den bedst mulige sundhed og sørge for, at borgerne har de bedst mulige betingelser for at leve sundt og få den hjælp, som de har behov for,« siger Jacob Lenau, som også har et godt øje til Skovlunde som lokalområde.

»Skovlunde er lokalpatriotisk. Derfor skal Skovlunde Apotek også være det lokale apotek, som man benytter. Der har været udfordringer og kundeflugt, men det skal vi vende igen. Det er en udfordring for mig, som jeg ser frem til at tage på mig,« siger den nye apoteker, som også er klar i mælet, når det kommer til om han, ganske som sin forgænger, vil være en af de fremtrædende folk i fremtidens Skovlunde.

»Ja det vil jeg helt klart. Skovlunde er et spændende sted med meget potentiale. Jeg vil gerne være en af de folk, som er i spidsen for en lang række ting i fremtiden. Jeg elsker faktisk, at Skovlunde er så lokalt orienteret,« siger Jacob Lenau, som også privat bor tæt på Skovlunde. Han holder nemlig til i Herlev med fruen og tre børn.