En fri naivist udstiller

Claus Castenskjold Larsens herlige billeder kan ses i Skovlunde Kulturhus fra i morgen lørdag. Foto: Privatfoto

udstilling Ballerup Kunstforenings første udstilling efter sommerferien er med Claus Castenskjold Larsen.

Af Mia Thomsen

Claus Castenskjold Larsen har altid haft trang til at udtrykke sig gennem billeder og har siden sin barndom haft gang i penslerne. Hans stil er naivistisk og han kan med sine billeder godt lide at fortælle de gode historier og helst med et tvist af lune. Det er billeder fra dagligdagen med et strejf af nostalgi.

Der er malerier af ismejerier, bagerbutikker, frisørsaloner, badende mennesker og scener fra byen. For beskueren er det ikke svært at finde den gode historie i billederne og måske digte videre på den.

Udstillingen i Skovlunde Kulturhus åbner med fernisering lørdag den 11. august klokken 13 til 14 – der vil dog være åbent til 16.

Ellers kan udstillingen ses lørdag og søndag i perioden 12. august til den 2. september. Det er ganske gratis at komme ind.