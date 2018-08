Skuffende start for BSF-kvinderne

Fodbold Så blev sæsonen også skudt i gang for BSF’s 3F liga hold. Holdet mødte i sæsonåbningen sidste sæsons Danmarksmestre Fortuna Hjørring. På forhånd en svær kamp at starte med, da det er mange år siden at BSF overhovedet har taget point fra Fortuna.

Af Redaktionen

I de første 10 minutter af kampen kom BSF frisk fra land og skabte et par store chancer, hvor den ene burde have resulteret i en scoring. Som 1. halvleg skred frem satte Fortuna sig mere på kampen og kom også frem til et par muligheder, men her stod landsholdsmålmand Naja Bahrenscheer i vejen for det meste.

Spillerne gik til halvleg med resultatet 0-0, og der blev aftalt i pausen at BSF skulle forsøge at presse Fortuna fra 2. halvlegs start.

Det lykkedes og BSF-pigerne fik mere spil og skabte også fine muligheder. På en af disse lagde en debuterende Anna Fisker en flad bold i målfeltet og her kom Amalie Thestrup først på og scorede til 1-0. Herefter satte Fortuna sig på spillet, men kom ikke frem til de helt store chancer. Tiden gik og sejren kom tættere på, men i det 82. minut udlignede Fortuna til 1-1 på et tvivlsomt offside mål.

1-1 blev resultatet og pigerne var glade for det ene point og dog skuffede over, at føringen ikke blev holdt til sidst i kampen.

Nu venter der sig en travl uge med kamp allerede på onsdag imod Odense og igen på lørdag kl. 13, hvor BSF spiller imod B93 klokken 13 i Gryden i en 50 års jubilæums kamp.

