Stoppesteder og cigaretskodder

Debat Stor tak til kommunen, fordi man har sat skilte op ved stoppestederne ved stationen, om at bruge affaldsbeholderne til cigaretskod. Magen til svineri skal man lede længe efter.

Af Erik Dühring, MacDonald Alle 7, Ballerup

Desværre har personer, der må have en dårlig samvittighed – og åbenbart er ligeglade med deres helbred og hvordan der ser ud – fjernet skiltene.

Kan man ikke fra kommunens side ofre lidt penge på at lave nogle bedre – ikke fjernbare skilte?

Ikke fordi jeg tror det hjælper, men det kan da være med til at ærgre disse hensynsløse mennesker en smule.

I øvrigt viser en ny undersøgelse, at 1/3 af unge rygere, vil dø af det. Det er negativt. Det positive er, at 2/3 ikke dør af det. Så er bare om at komme i den rette gruppe.