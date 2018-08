Svar vedrørende dagplejen

Debat I Ballerup Bladet i uge 31 efterlyser dagplejen og Mikael Wandel en klar udmelding fra Socialdemokratiet omkring fremtiden for dagplejen.

Af Maria Lundahl Assov (A), Næstformand i Børne- og Skoleudvalget

Jeg synes dog ikke, at det er rimeligt af Mikael Wandel fra Venstre, at kræve svar i Ballerup Bladet. Henover de næste par måneder forhandler vi budgettet med alle partier i Kommunalbestyrelsen, og Socialdemokratiet har ikke tænkt, at det skal foregå i pressen. Det er stadig administrationens forslag til besparelser, der ligger på bordet, som vi ikke har forholdt os politisk til endnu.

Derimod kan jeg godt forstå, at dagplejerne ønsker svar. Jeg ønsker, at vi bevarer dagplejen, og en nedlæggelse af dagplejen, ser jeg ikke som en mulighed.

Vi var tre fra Børne- og Skoleudvalget, der besøgte dagplejens gæstehus den 1. august. Vi havde en rigtig god og konstruktiv dialog med dagplejepædagogen og tre forældre fra forældrebestyrelsen.

Dialogen med forældrebestyrelserne synes jeg er vigtig. Kommunalbestyrelsen har i juni måned vedtaget nye vedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud, hvor det fremover vil være muligt for forældrebestyrelserne i vores dagtilbud, at få tilknyttet et medlem fra Børne- og Skoleudvalget, hvis de ønsker det. Jeg håber, at bestyrelserne vil føle sig tættere på det politiske udvalg i fremtiden.