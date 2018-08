DF på kræmmerfestival

Debat Dansk Folkeparti Ballerup, er fan af Ballerup Kræmmerfestival, vi stiller op med pavilloner, merchandise, vores lokalbestyrelse samt vores kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Af Michael Jensen (O), Gruppeformand for Dansk Folkeparti i Ballerup

Selv om man skulle tro, vi stod der kun for egen vindings skyld, så er dette ikke tilfældet. Vi bruger denne platform til at komme i kontakt med borgerne i Ballerup, Måløv og Skovlunde.

Det gør vi for at få rettet den politiske dagsorden hen på det lokale, med de lokale som guideline. Der er kæmpe stor forskel på det landspolitiske og det lokalpolitiske, hvor jeg mener det lokalpolitiske burde fylde en del mere end det gør.

Det er her i lokalsamfundet jeres unger går til fritidsaktiviteter, det er her de går i skole, det er ikke mindst herfra jeres liv skal leves. Derfor er det vigtigt at kunne komme til orde overfor de lokalpolitiske partier og folkevalgte.

Vi havde i år en lille boks på bordet, hvor man kunne komme med forslag eller kritik. Efter at have gået lapperne igennem, tegner der sig et billede som viser en interesse for skolen- de syge- de ældre- samt integrationen.

Når man nu mødes ansigt til ansigt, så kommer der mange gange nye ting på bordet som ikke bare omhandler politik som helhed, men som udpensler enkelte problemstillinger.

Jeg havde samtaler med 2 hold piger, hvor deres input giver mig nye tanker omkring vores folkeskole, samt en bedre forståelse for deres bekymringer, så tak for det.

Der var mange der kom hen til vores stand, og ville have en lille snak omkring alt mellem himmel og jord, jeres tanker og ønsker er taget med hjem til videre bearbejdelse.

Vil gerne takke alle, der brugte lidt af deres tid på politiske snakke, og ser frem til næste år hvor Dansk Folkeparti igen er på Ballerup Kræmmerfestival.