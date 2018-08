Politiet er også klar til skolestart

Politibetjente står de første uger af det nye skoleår klar rundt om ved skolerne for at sikre at både gående, cyklister og bilister opfører sig sikkert og hensynsfuldt. Foto: Rådet for Sikker Trafik

trafiksikkerhed I denne uge begynder hverdagen igen rundt om på skolerne. Lokalpolitiet er med på sidelinjen for at sikre trafiksikkerheden omkring skolerne.

Af Mia Thomsen