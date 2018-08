Naturist-oase endelig i gang

Friluftscenter Tysmosen i Ledøje er omsider klar til at modtage gæster - både med og uden tøj på, siger Kim Øverup, der er forpagter af cafeen Fristedet.. Foto: Arkivfoto: Flemming Schiller

Lejrliv Dårligt vejr, manglende tilladelse til at drive café og problemer med en lokal vandboring har forsinket ibrugtagningen af friluftscentret Tysmosen i Ledøje. Men nu er naturisterne klar til at tage imod besøgende.

Af Dorthe Oxgren

Da frivillige fra Danske Naturister sidste år overtog campingpladsen i Tysmosen i Ledøje for at puste nyt liv i den gamle plads, så de frem til at forvandle den hengemte naturist-campingplads til et moderne friluftcenter for folk med og uden tøj på.

Men arbejdet med at få pladsen op og køre er i det forgangne år løbet ind i en række praktiske problemer, primært med tilladelser fra myndighederne, hvorfor friluftscentret først nu er klar til brug.

»Det har været frustrerende langsomt. Men nu er alle tilladelser på plads, og vi kan stille og roligt bygge de aktiviteter på, som vi ønsker. Og vi har da heldigvis haft campister på pladsen, også fra både Holland og Tyskland i år,« siger Kim Øverup, der er forpagter af cafeen Fristedet, og en af drivkræfterne i friluftscentret.

Tysmosen har blandt andet haft problemer med, at den bygning, cafeen var indrettet i, slet ikke var registreret, ligesom adgangsforholdene til cafe og toiletter skulle gøres handicapvenligt, og så har den lokale vandboring drillet.

Kæp i hjulet

»Vi troede, det var en formsag at starte en café. Men det var det ikke, når ibrugtagningstilladelsen manglede, og bygningen, som cafeen ligger i, ikke stod i BBR. Udfordringerne stod i kø. Det har været en kæp i hjulet for os og har betydet, at vi ikke har kunnet gøre noget som helst, så længe tilladelserne ikke var i hus,« siger Kim Øverup.

Dertil kommer, at fordi pladsen ligger på et helt og et delvist fredet område, har planerne skulle høres blandt naboer, i kommunen og i Fredningsnævnet.

Petanque og saunagus

»Alene landzonetilladelsen har taget fire måneder. Og så er vi jo en lille forening, og stedet er drevet på frivillige kræfter, hvilket betyder, at alting tager lidt længere tid, fordi folk har andre ting at passe,« siger forpagteren.

Selv om sommeren går på hæld, og forsinkelserne har stået i kø, har naturisterne ikke opgivet.

Cafeen holder åbent visse weekender i den kommende tid, ligesom folkene bag arbejder på at skabe nogle tilbagevendende begivenheder, der skal lokke folk ud i Tysmosen, blandt andet petanque og saunagus. Man kan således deltage i fuldmåne-saunagus den 27. august.

Arrangementerne slås op facebook- Cafe Fristedet og Tysmosen Friluftscenter – samt på centrets hjemmeside www. Naturister.dk/tysmosen