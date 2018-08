Lone Madsen blev valgt ind i Ballerup Kommunalbestyrelse for DF i 2013 og sad en enkelt valgperiode, hvor hun skiftede parti til Nye Borgerlige, som hun nu stiller op for til Folketinget. Foto: Arkivfoto

Politik Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Ballerup, Lone Madsen, stiller op til Folketinget for Nye Borgerlige i Taastrup og Albertslund.

Af Mia Thomsen

Ved sidste kommunalvalg røg Lone Madsen fra Nye Borgerlige ud af kommunalbestyrelsen i Ballerup. Hun var oprindeligt valgt ind for DF men skiftede i løbet af valgperioden parti til Nye Borgerlige – som hun også stillede op for ved kommunalvalget sidste år. Partiet fik dog ikke stemmer nok til en plads i kommunalbestyrelsen, der derfor blev uden Lone Madsen i denne omgang. Men nu er hun klar til at gøre politisk comeback – denne gang sigter hun efter en plads i Folketinget.

»Hvis der er noget i tilværelsen, man er utilfreds med, bliver man af og til nødt til at tage nogle store beslutninger og gribe til handling. Det er derfor med stor glæde og en kæmpe ære, at jeg hermed kan meddele at jeg er blevet opstillet som folketingskandidat for Nye Borgerlige i Taastrup/Albertslund,« skriver hun i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Jeg er ydmyg over for den tillid og opgave der venter mig og andre i Nye Borgerlige. Det bliver en stor opgave, som jeg vil gøre mit bedste for at løfte. Heldigvis er der mange gode mennesker i Nye Borgerlige til at løfte med.«