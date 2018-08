Politi uge 32

Genrefoto Foto: Politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

44-årig kvinde sigtet for butiksrøveri

Københavns Vestegns Politi blev tirsdag den 7. august klokken 8.32 tilkaldt en dagligvarebutik på Torvestrædet i Skovlunde, hvor personalet tilbageholdt en mistænkt butikstyv.

En patrulje kørte til stedet, hvor der blev rejst sigtelse mod en 44-årig kvinde for tyveri af varer til knapt 450 kroner. Hun erkender, oplyser politiet.

Spirituskørsel på Skovlunde Byvej

Under rutinemæssig standsning blev en 42-årig mandlig bilist sigtet og anholdt for spirituskørsel af en patrulje tirsdag den 7. august klokken 7.10 på Skovlunde Byvej.

Han blev efterfølgende kørt til politigården i Albertslund og erkender sigtelsen. Der venter ham nu et retsligt efterspil, oplyser politiet.

Spirituskørsel på Råmosevej

En politipatrulje blev torsdag den 9. august klokken 16.24 sendt ud til en anmeldelse om spirituskørsel på Råmosevej i Ballerup, hvor en opmærksom bilist tilbageholdt en mulig spiritusbilist.

Det viste sig at være tale om en 50-årig mand, som også betjentene skønnede påvirket af alkohol. Han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel, hvorefter han blev kørt til politigården i Albertslund og fik taget blodprøver. Han erkender sigtelsen, oplyser politiet.

Spirituskørsel på Gl. Rådhusvej

En politipatrulje blev fredag den 10. august klokken 19:15 sendt til en anmeldelse om spirituskørsel på Gl. Rådhusvej i Ballerup, hvor vidner tilbageholdt en mulig spritbilist.

Der viste sig at være tale om en 24-årig mand, som patruljen skønnede påvirket af alkohol og narkotika. Han blev sigtet, anholdt og kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægter sig skyldig, oplyser politiet.

Spirituskørsel på Veksø Bygade

En 45-årig lokal kvinde skulle have ladet bilen stå søndag eftermiddag. Det gjorde hun ikke, og da en politipatrulje fra Nordsjællands Politi fik øje på hende på Veksø Bygade ved 17-tiden, blev hun standset og sigtet for spirituskørsel, da hun var påvirket i en sådan grad, at det oversteg den tilladte grænse. Nu skal en blodprøve afsløre kvindens præcise promille, oplyser politiet.