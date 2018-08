Pigerne overlevede i vildmarken

Der blev bygget en fin bivuak, men bålet måtte de droppe - på grund af afbrændingsforbuddet - da pigerspejderne stod for årets sommerferieaktivitet ’kan du overleve i vildmarken’. Foto: Privatfoto

spejderliv De grønne pigespejdere i Ballerup havde arrangeret sommerferiesjov - nåede man ikke at være med, kan man besøge dem mandag den 20. august, hvor der er åbent hus.

Af Mia Thomsen

Der var liv og rigtig god stemning, da en hel flok piger lørdag den 4. august deltog i arrangementet ”kan du overleve i vildmarken”, som var arrangeret af de grønne pigespejdere i Ballerup som en del af kommunens sommerferieaktiviteter for børn.

På dagen fik pigerne blandt andet bygget deres egen bivuak, lærte at lave ild uden tændstikker og de lærte hvordan man finder vej.

»Vi ville gerne give piger en oplevelse af, hvor meget man kan udrette, når man arbejder i fællesskab, og lade dem få øjnene op for, hvor meget spiseligt der er i naturen lige uden for døren,« siger gruppeleder Lene Martinsen.

Der var dog noget, som de fremmødte piger måtte gå glip af – og det var noget for spejdere så essentielt som et godt lejrbål. Sommerens bålforbud har givet lidt udfordringer, men den slags klarer man også når man er spejder. Spejdergruppen var i træning fra en uges sommerlejr i juli med hensyn til at lave mad over grill.

Spejderlivet og forhåbentlig også lejrbål kan piger fra syv år og opefter komme til at stifte nærmere bekendtskab med, når de grønne pigespejdere i Ballerup inviterer til åbent hus. Det foregår i spejderhuset Bivahu på Bispevanget 1A i Ballerup mandag den 20. august klokken 18-20.