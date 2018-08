Drop ind og bliv døbt

Sognepræsterne Inge Meibom (tv), Laila Bomose og Henning Sundby Pedersen (knælende) omkring døbefonden i Ballerup Kirke, hvor dåben vil foregå. Sognepræst Trine Brandsborg vil også være tilstede ved drop-ind-dåben. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Tro Blev du aldrig døbt som barn, eller er dine børn ikke blevet døbt, så er drop-ind-dåb i Ballerup Kirke en mulighed. Fredag den 7. september slår kirken dørene op for folk, der gerne vil døbes, ved en mindre men stadigvæk højtidelig ceremoni.

Af Dorthe Oxgren

»Vi vil gerne sænke tærsklen til kirken med det her tiltag, der passer ind i folks moderne liv.«

Sådan siger sognepræst Inge Meibom fra Ballerup Sogn, der som noget nyt tilbyder at døbe børn og voksne ved en mere afdæmpet, men intim højtidelig, i Ballerup Kirke fredag den 7. september.

Her kan man dumpe ind om eftermiddagen og blive døbt, blot ved at fremvise sygesikringskort eller pas. Alle sognets fire præster vil være til stede og tage individuelle samtaler med de fremmødte, inden dåbsritualet ved døbefonden.

Der er ikke nogen gudstjeneste i forbindelse med dåben, men det bliver en både nærværende og intim ceremoni, akkompagneret af organisten ved orglet, lover præsterne.

»Danmark var engang et enhedssamfund, men har udviklet sig at være multikulturelt, og vi lever i en tid, hvor folk har adgang til andre former for tro via internettet. Alligevel oplever vi, at folk føler en tilknytning til folkekirken, se bare på danskere i udlandet. Her er det også kirken, der kan samle folk. Her er alle velkomne, uanset social status. Det er gennem kirken, vi hænger sammen, nærmest noget, der bor i vores DNA,« siger sognepræst Henning Sundby Pedersen og understreger, at samtalen med præsterne ikke er nogen eksamination i, hvor meget man tror.

»Det er et spørgsmål mellem den enkelte og Gud, og her skal kirken ikke kile sig ind. Det bliver snarere en samtale om, hvorfor folk er kommet for at blive døbt,« forklarer han.

En åndelig genfødsel

Drop-ind-dåb blev lanceret på Vesterbro sidste år, og har siden bredt sig til de større provinsbyer og nu også til forstæderne. Og selv om der er forskel på livet i by og land, så passer drop-ind-dåb godt ind i det moderne menneskes tilværelse, også i en forstad som Ballerup, mener præsterne.

»Det her er ikke bare en måde at bygge en menighed på, men at give folk en mulighed for at blive en del af et stort fællesskab. Et fælleskab om at være menneske, at elske, håbe og tvivle. Et fællesskab man aldrig falder ud af, og hvor man ved, man har en plads, også selv om man ikke altid kan mærke det. Og ved dåben får det enkelte menneske en ny begyndelse – en åndelig genfødsel,« forklarer sognepræst Laila Bomose og tilføjer, at mange føler sig usikre på, hvordan de træder ind i folkekirken som voksne. Her er drop-ind-dåben en mulighed. Dertil kommer de unge familier, hvor forældrene gerne ville have ladet deres barn døbe, men hvor livets tilskikkelser kom i vejen.

»Det er nogle gange tilfældigheder, der er årsag til det. Måske var der sygdom eller dødsfald i familien på det tidspunkt, barnet var spædt. Der kan også være modstand i familien mod, at barnet skal døbes, fordi det har man ikke tradition for, eller man ikke ønsker at gøre en stor fest ud af det,« tilføjer Laila Bomose.

Gudfar- og mor døbes

At blive døbt som stort barn eller voksen er ikke noget ukendt fænomen i folkekirken, heller ikke i Ballerup.

»Vi oplever ofte, at en moster eller onkel, der skal være gudfar og eller gudmor til et barn, skal døbes, fordi de er ikke blevet det som børn, ligesom vi har en del konfirmander, der bliver døbt i forbindelse med, de skal konfirmeres. Ofte kommer hele familien så med alle familiens børn, for de skal alligevel konfirmeres på et tidspunkt,« siger Inge Meibom og beklager, at de kirkelige højtider er forbundet med store, dyre fester.

»Det er slet ikke nødvendigt. Dåben er udtryk for alt det, vi får, som mennesker: Livet, som en gave og en opgave, kærligheden til dem, der elsker dig og alle dine talenter. Alt skænkes af Gud – som en eksistentiel gave.«

Drop-ind-dåb foregår fredag den 7. september klokken 15-19 i Ballerup Kirke. Pas eller sygesikringsbevis skal medbringes.