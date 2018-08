Jonstrup er klar til jazzfestival

Det bliver tre hyggelige dage med masser af musikalsk underholdning, når årets jazzfestival flytter ind på Jonstrup Gl. Seminarium fra på fredag. Foto: Arkivfoto.

Koncerter Der er linet op med masser af musik, kunst og aktiviteter for børn, når Jonstrup Jazz Festival løber af stablen i den kommende weekend.

Af Mia Thomsen

På fredag begynder musikken at spille i Jonstrup, når årets jazzfestival går i gang med masser af hygge og herlige koncerter mellem bygningerne på Jonstrup Gl. Seminarium.

»Jazz og kunst kan vi med sikkerhed love publikum, men for at blive begunstiget med solskin som sidste år er vi afhængig af vejrgudernes gunst, men skulle der komme lidt regn, klarer vores store telte også det og sikrer tørvejr for vores gæster,« siger den mangeårige formand for Jazzen i Jonstrup, Ole Sterndorff.

I år er der en god blanding af bands på plakaten til jazzfestivalen – både nye og gengangere. Gunhild Carling besøgte Jonstrup i anledning af festivalens 20 års jubilæum for nogle år siden. I år spiller hun med sit eget band, men for den sags skyld kunne hun spille alene, for hun kan spiller på utroligt mange instrumenter og endog flere instrumenter samtidig.

Der er også glædeligt gensyn med Kong Hans Kgl. Hofkapel, der har været med næsten siden festivalens start. Orkestret har været lukket ned i nogle år, men nu er det genopstået med en del nye musikere.

Kunst og børnefest

Der er tradition for, at jazzfestivalen også omfatter en kunstudstilling med hovedsageligt lokale kunstnere. Et gennemgående tema er Olav Johannissons serie af portrætter af kendte danske og udenlandske jazzmusikere.

I år er der som noget nyt taget et par stande ind med kunsthåndværk. Den ene udstiller flotte trædrejningsarbejder, og den anden stand er med pileflet, hvor kunstneren om lørdagen afholder et begynderkursus i pileflet.

For børnene er der vanen tro også masser af sjove aktiviteter: Hoppeborg, kridttegning, ansigtsmaling og sanglege for de mindste. De lidt større hygge sig med rollespil, grafikværksted, fotokonkurrence eller få lov at prøve at spille på et instrument.

Så er der selvfølgelig også børnejazz, som plejer at være noget af et tilløbsstykke. Stine Michel og Eventyrorkestret spiller på den store scene søndag middag.

Jonstrup Jazz Festival 2018 varer fra 17. til 19. august, men der er optakt allerede onsdag den 15. august klokken 19.30, hvor Spirit of New Orleans og Værløse Rytmiske Kirkekor giver koncert i Værløse Kirke.

Se det fulde festivalprogram på www.jonstrup-jazz.dk.