Ballerup-skytter fik et flot DM

Ballerup-skytten Steffen Olsen med pokalen efter sejren i sæsonfinalen. Foto: privatfoto

Skydning Ved weekendens danske mesterskaber på 50 meter riffelskydning var Ballerup Skytteforening repræsenteret af otte skytter. Blandt deltagerne har skytteforeningen to, der er udtaget til at repræsentere Danmark ved VM i Sydkorea i starten af september, så der var store forhåbninger om at komme hjem med nogle guldmedaljer.

Af Redaktionen

Juniorskytten Stephanie Grundsøe, der er udtaget til VM som senior for at optimere mulighederne for en holdmedalje til dameholdet, havde dog ikke den bedste weekend, da hun i lørdagens konkurrence på 3 x 40 skud endte på en 3. plads i kvalifikationen til finalen, og i finalen måtte hun nøjes med en 5. plads efter nogle kiksede skud.

I dameklassen kvalificerede Diana Henriksen sig til finalen på en 5. plads, og den placering holdt hun også i finalen.

Steffen Olsen, der dog primært er udtaget til VM på baggrund af hans resultater på 300 m riffel, blev også nr. 3 i sin kvalifikation på 3 x 40 i herreklasen, men han tog sig lidt sammen i finalen og fik hevet en sølvmedalje hjem.

Søndagens skydninger på 60 skud liggende blev dog en anderledes succes for nogle af Ballerups skytter.

Alexander Petersen vandt en bronzemedalje i herrejunior. Han var dog meget tæt på sejren men et helt kikset skud gjorde, at han måtte ’nøjes’ med en bronze.

Herefter var det herrernes tur, og det blev en fin Ballerup succes med Kenneth Nielsen på en førsteplads med 627,1 point foran Steffen Olsen med 626,8 point og med Claus Søndergaard på 8. pladsen med 617,8 point var der også en sikker hold guldmedalje i hus.

Efter mesterskaberne blev der skudt en sæsonfinale på 60 skud liggende, hvor de 8 bedste skytter gennem hele sæsonen på tværs af alle klasser mødtes i en afsluttende finale. I finalen deltog selvfølgelig Kenneth Nielsen og Steffen Olsen og efter en lidt sløj start lykkedes det til sidst Steffen Olsen at vinde pokalen, og det endte med at blive en ganske god weekend for Ballerup-skytterne.