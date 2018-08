Endnu en landskamp i Ballerup

Så skal der igen kæmpes på basketbanen i Ballerup Super Arena. Denne gang møder landsholdet Sverige i anden EM-kvalifikationsrunde Foto: privatfoto

Basketball Der skal igen være landskamp i Ballerup Super Arena, når Danmarks basketherrer møder Sverige i anden kvalifikationsrunde mod EM i 2021 efter sejren over Armenien før sommerferien.

Af Ulrich Wolf

Kampen spilles søndag den 16. september klokken 14.15 og der er lagt op til en gyser af de større. Sverige har historisk set et stærkt baskethold og en stolt basket-tradition, men samtidig er det danske hold det stærkeste i mange år og derfor spår man, at det kan blive en meget spændende kamp.

Kampen er den første af to mod Sverige. Den anden spilles i februar på udebane. Desuden har Danmark også to kampe mod Hviderusland, hvor hjemmekampen skal spilles i Næstved.

Hvis det lykkes det danske hold at vinde gruppen, så skal vi for første gang i mange år ind i den ’rigtige’ EM-kvalifikation, hvor Danmark kan komme til at møde rigtig stærke hold, der altid er deltagere ved slutrunder, som Tyskland, Frankrig, Rusland, Kroatien, Italien og Grækenland.

Da Danmark kvalificerede sig til anden runde var det med en sejr i netop Ballerup Super Arena, hvor 2500 tilskuere ikke bare var det største antal tilskuere ved en basketlandskamp i Danmark nogensinde, men også skabte en forrygende ramme om kampen.

Det håber Dansk Basketball Forbund gentager sig ved denne kamp, og man forventer et stort rykind af tilskuere, ikke bare fra Danmark, men også fra Sverige, hvis baskethold normalt nyder stor opbakning. Derfor arbejder man på at udvide tilskuersektionerne med op til 450 ekstra pladser i Ballerup Super Arena, der næsten kan betegnes som basketlandsholdets nye hjemmebane.Billetter til kampen kan allerede nu bestilles på Billetto.dk.