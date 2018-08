Gratis cykelløb for børn i Ballerup Super Arena

Cykling Den 5. september vil cykelklubben DBC, der holder til i Ballerup Super Arena, afvikle et såkaldt ’medaljeløb’ i og ved superarenaen. Medaljeløb er et koncept fra Danmark Cykle Union, der går ud på at tilbyde alle børn at køre cykelløb helt gratis.

Af Redaktionen

»Vi håber at børn i lokalområdet vil gribe chancen og forsøge sig med at køre cykelløb under de trygge rammer vi tilbyder,« siger Kenneth Møller Kristensen fra DBC.

Der køres i aldersklasser fra U9 til U17 og på ruter helt uden trafik. Deltagerne får desuden en unik mulighed. Der vil nemlig blive lavet start og mål inden i dansk banecyklings højborg, Ballerup Super Arena.

»Medaljeløb er en god tradition i dansk cykelsport og har været fundamentet for karrierestart for rigtig mange gode cykelryttere. Det er den oplagte måde for børn og unge at få en introduktion til cykelsporten,« tilføjer Kenneth Møller Kristensen.

Man behøver endda ikke have en racercykel for at deltage. Mange kører på en normal cykel. Dog er det påkrævet at alle kører med cykelhjelm. Alle deltagere får medaljer fra Danmarks Cykle Union. Enten guld, sølv eller bronze.

Man tilmelder sig på mail: dbc@cykelbanen.dk eller ved at møde op på dagen klokken 17. Læs mere på www.cykelbanen.dk.