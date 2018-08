Ballerup – en grøn kommune – igen!

Debat For snart fire år siden skrev jeg et læserbrev til Ballerup Bladet under titlen: Ballerup – en grøn kommune?

Af Bjørn Pedersen, Mosevej 29, Ballerup

I dette læserbrev harcelerede jeg over de dårlige ’grønne bølger’ i kommunen. Men nu er det åbenbart nødvendigt at genindrykke dette læserbrev, idet Hella Tiedemann allerede dengang gav mig ret og lovede, at det skulle bedres.

Men intet er der sket. Derfor spørger jeg nu igen: Er Ballerup nu også den ”grønne kommune”, som den markedsfører sig som?

Godt nok bruger man ikke nogen form for sprøjtegifte i kommunal regi. Men luftforeningen tænker man åbenbart ikke på i den forbindelse.

Bilerne forurener jo luften ekstra meget, når de tvinges til at standse for rødt lys, og genstarte, når det skifter til grønt.

En ’’grøn bølge’’ ville altså være på sin plads, når man som bilist skal igennem den grønne kommune, Ballerup.

Og grøn bølge kan man åbenbart ikke finde ud af at gennemføre på kommunensgennemfartsveje. Hvad enten man kører igennem Ballerup ad Vestbuen, Hold-An-Vej eller Baltorpvej, tvinges man som bilist til at standse adskillige gange for rødt lys. Hvis man altså overholder hastighedsgrænsen.

Og dét uanset, hvilken vej, man kører igennem byen. På Baltorpvej er der endda kun tre lysreguleringer at koordinere. Men det er åbenbart for indviklet at koble dem sammen.

Ikke alene opnår man, ved de mange genstarter af bilmotorerne, at få luften ekstra forurenet. Men det lykkes også at påføre bilisterne ekstra udgifter til brændstof, samtidig med, at man får gjort dem godt irritable.