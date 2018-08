Svar om udskiftning af lysmaster

Debat Kære Anders. Moderniseringen af vejbelysningen er et stort og komplekst projekt, som påvirker beboerne i den periode, hvor arbejdet står på.

Af Sussi Kjær, Belysningschef i Ballerup Kommune

Perioden uden lys og med åbenstående huller i fortovet kan godt blive lang, fordi lamperne flere steder hænger sammen i såkaldte tændskabe. Så længe vi arbejder på nogle af lamperne, kan vi ikke have lys på de veje, som hører til samme tændskab.

Ofte kan det se ud som om, at et område er blevet glemt, men det er altså ikke tilfældet. De steder, hvor ventetiden har været ekstraordinær lang, skyldes det uforudsete problemer.

Ballerup Kommune følger løbende op på forsinkelserne, og vi er i tæt dialog med entreprenøren. På blandt andet Ågesdalsvej og Torsagervej, hvor arbejderne har trukket meget ud, har vi ført øget tilsyn. Der vil snart blive lagt en opdateret tidsplan på hjemmesiden www.ballerup.dk/vejbelysning. Vi afventer lige nu en række forhandlinger med entreprenøren, før det kan ske.

I forhold til sikkerheden ved arbejdsområderne har Ballerup Kommune igennem længere tid været meget utilfredse med afspærringerne og rod i al almindelighed. Derfor har vi haft ekstra tilsyn med sikkerheden de sidste par måneder.

Vi har konstateret, at der er kommet styr på forholdene langt de fleste steder. Et par enkelte veje er stadig ikke tilfredsstillende, så det bliver der arbejdet på at løse.

Jeg er enig med dig i, at entreprenøren nogle steder har haft for mange fejl og mangler. Dem påpeger vi naturligvis over for entreprenøren, og i sidste ende fanger vi alle manglerne, når vi får ”afleveret” områderne tilbage. Det gælder for eksempel skæve master, dårlig retablerede fortove og diverse efterladenskaber.

Afleveringerne bliver afholdt område for område. I skrivende stund er det ”nye” Egebjerg afleveret. Vi er i gang med afleveringerne i Digterparken. Dernæst kommer turen til Pæremosekvarteret, herunder også Ågesdalsvej.