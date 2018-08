DN: Området ved Sømosen er ikke sjælden eller sårbar natur

Debat Kære Timm Hansen. Du har ret. Naturen har for lidt plads i Danmark. Og ja, vi arbejder hårdt for at styrke biodiversiteten og den sårbare natur, hvor den er trængt.

Af Bjarne Frimann Skov, Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Ballerup

Området ved Sømosen, hvor der nu er planlagt byggeri, er bare ikke sjælden eller sårbar natur. Det er tidligere landbrugsjord og deponi for jord efter byggeriet af DTU. Derfor har vi med et fint rekreativt område at gøre, men det er ikke et område med særlige naturværdier eller sjældne arter, der bidrager til biodiversiteten i Ballerup Kommune.

Området har værdi for byens borgere, der kan gå tur, ligge og læse, holde picnic på medbragte tæpper. Vi har derfor forståelse for, at beboere i området kæmper mod byggeplanerne. Vi mener dog ikke, at dette er naturens sag, men menneskets.

Vi mener også, at vi fortsat vil kunne udfolde disse aktiviteter i selve Sømosen, som er fredet og derfor ikke vil blive bebygget.

Forud for nyt byggeri, kan der foretages en grundig undersøgelse af konsekvenserne for naturen. DN har brugt sin indflydelse og bedt om dette ved Sømosen. Vi afventer endnu resultaterne, der forventeligt foreligger i slutningen af året.

Ud fra vores lokalkendskab mener vi dog ikke, at det er sandsynligt at særlige arter berøres og derfor ikke at vi på nuværende tidspunkt vil råbe vagt i gevær.

Og så arbejder vi selvfølgelig stadig for, at naturværdierne i selve Sømosen bevares og ikke berøres af byudvidelse.

For nyligt blandt andet med et fredningstjek og ved at arbejde sammen med Kommunen om en ny plejeplan for området.