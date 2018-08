Nu skal budgetsnakken begynde

Der skal igen snakkes budget, så politikerne kan blive enige om Ballerups økonomi for det kommende år. Foto: Arkivfoto

økonomi Det er atter blevet tid til det årligt tilbagevendende budgetbokseri. I år skal der spares knap 40 millioner kroner på budgettet og alt er åbent, endda med en ny kommunalbestyrelse.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

En af de sikre ting i tilværelsen er, at Ballerups politikere begynder budgetforhandlingerne lige efter sommerferien og skal være færdige i oktober måned. Det betyder, at de kommende par måneder står i forhandlingens tegn, hvor alle partier vil prøve at få mest mulig indflydelse på det kommende års økonomiske finanser og sørge for, at netop deres mærkesager bliver prioriteret.

Ganske som det hører sig til, er der tale om et sparebudget, og i år skal der spares godt 39 millioner kroner. Selvom Ballerup kommunes økonomi er ganske god og likviditeten er i top, så er servicerammen presset og derfor er der lagt op til besparelser.

Ældre og handicappede

Øgede udgifter på ældreområdet, voksenhandicapområdet og andre af servicerammens områder oplever stigende udgifter og derfor skal der kigges dybt i tegnebogen. Da man samtidig ikke bare kan bruge af kommunens kassebeholdning, men har et fastsat beløb til anlæg og serviceudgifter, så er det atter engang nødvendigt at spare.

»Det er en udfordring, at vi er så pressede på servicerammen. Derfor er der lagt op til besparelser. Udgifterne på serviceområdet stiger og vi er nødt til at finde de penge indenfor de rammer vi har. Men jeg ser frem til nogle forhåbentlig gode forhandlinger og jeg håber, at vi kan få et bredt forlig, hvor alle partier vil være med til at tage ansvar,« siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Eftersom forhandlingerne endnu ikke er i gang for alvor, så er det stadig uvist, hvad der kommer til at ske, men der er i år en række ubekendte faktorer, der kan spille ind på økonomien og dermed også på budgettet.

»Der er udligningen, som vi endnu ikke har fået styr på. Vi ved ikke, om vi får mere eller mindre ud af udligningsordningen. Det kan få betydning. Samtidig ser vi ud til at have fået flere erhvervsskatter i kassen, fordi der er så meget gang i virksomhedernes vækst. Til gengæld er der lagt op til færre personskatteindtægter, så det er også en ubekendt. Så må vi ikke glemme, at der er et forestående folketingsvalg, og det kan betyde, at der kommer penge fra en lang række puljer. Men det kan så godt være, at de forsvinder igen, når valget er overstået, men nu må vi se, hvad der sker. Under alle omstændigheder er det en anden situation end normalt,« siger Jesper Würtzen.

Selvom forhandlingerne kun lige skal til at gå i gang og der intet er på plads endnu, så kan borgmesteren dog forsikre én ting.

»Der kommer et budgetforlig senest i begyndelsen af oktober og socialdemokratiet er med i det«.

Om de andre partier også er med i det, afhænger af de kommende forhandlinger.

Tager ansvar

Hos de seneste års budgetpartner Venstre har man taget de positive briller på, men er også klare i spyttet. Partiet er ikke med for enhver pris.

»Vi har haft de indledende drøftelser, men vi mangler stadig en del detaljer, så jeg vil ikke begynde forhandlingerne gennem pressen. Detaljerne skal vi først have på plads. Men vi går ind i forhandlingerne med ønsket om at tage økonomisk ansvar og få mest mulig indflydelse, som vi altid gør. Det er viljen til at tage økonomisk ansvar og dyrke rettidig omhu, der gør, at vores økonomi er stabil, selvom vi skal spare knap 40 millioner kroner,« siger Kåre Harder Olesen, gruppeformand (V).

Han har derfor ikke nogen ultimative krav, men har dog et par punkter, hvor Venstre står ganske klart på sin holdning.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke vil være med til en lukning af dagplejen. Vi er åbne overfor at se på optimering, som vi er på alle områder. Der er ingen hellige køer og verden ændrer sig. Men en decideret lukning af dagplejen bliver ikke med Venstres stemmer. Når vi skal spare så mange penge, så skal vi også kigge på kernevelfærden. Og så kommer vi ikke udenom kulturen, det er også et vigtigt punkt for Venstre. Nu er kulturen gået mere eller mindre fri tidligere, men det kan vi ikke komme udenom,« siger Kåre Harder Olesen, som fremhæver, at den kommunale økonomi som helhed er solid og at man derfor er nødt til at fortsætte med at dyrke rettidig omhu, så økonomien fortsætter med at være stabil.

»Vi har en økonomisk strategi, som alle partier heldigvis bakker op om, så derfor er det vigtig for alle partier, at vi går realistisk ind i forhandlingerne,« siger Kåre Harder Olesen.

En lang liste

Hos Enhedslisten har man ’en lang liste’ af ting, men detaljerne er heller ikke her på plads endnu.

»Vi har rigtig mange punkter, noget koster penge, noget gør ikke. Det er noget, vi skal sætte os ned og få specificeret, så derfor vil jeg ikke komme med detaljer. Men grundlæggende vil vi sørge for, at kvalitetsniveauet i kommunen ikke skal falde, selvom vi skal spare. Kommunen har en solid økonomi, så vi kan sagtens finde de penge, vi er nødt til at finde uden at skære ned på alting. Vi skal tænke os om, så kan vi godt lave et budget, der hænger sammen, uden at det er et nedskæringsbudget,« siger gruppeformand Ali Abbasi.

Fokus på driften

Hos De Konservative vil Allan Kristensen sætte skarpt fokus på driften af kommunen.

»Vi skal holde møde den 26. august, hvor vi sætter os sammen for at få styr på detaljerne, så jeg kan ikke komme nærmere ind på det endnu. Men jeg kan i hvert fald sige, at der skal fokus på økonomien og den kommunale drift. En opgørelse har for nylig vist, at Ballerup er en af de kommuner, der er dyrest at drive. Men der er ikke bedre service end i andre kommuner. Så der er plads til forbedring og det er da klart en af de sager, som jeg vil tage fat på. Der er styr på økonomien og vi har pengene, så jeg gider ikke høre på noget piveri over økonomien,« siger Allan Kristensen, som gerne påtager sig rollen som den ’højtråbende’ opposition.

»Jeg er jo ny og der er rigtig meget, man skal sætte sig ind i, så jeg har naturligvis også en mere ydmyg rolle. Men det er da min opgave som opposition at råbe op overfor ’magthaverne’ og det var meget anstændigt af min forgænger at gøre, så det agter jeg også at gøre,« siger Allan Kristensen, som dog påpeger, at han naturligvis også vil være med til at tage det ansvar, der skal tages politisk.

Pragmatiske partier

Ulrik Falk-Sørensen (F) er netop vendt tilbage fra en længere fraværsperiode og skal først nu til for alvor at sætte sig ind i detaljerne og vil derfor ikke komme meget nærmere ind på forhandlingerne endnu.

»Vi gennemgår alle punkter i denne uge og finder ud af, hvor vi står. Men jeg vil da i hvert fald sige, at vi som udgangspunkt tager den pragmatiske ja-hat på, så må vi se, hvad der sker hen ad vejen,« siger Ulrik Falk-Sørensen.

Den pragmatiske linje er også en, som Dansk Folkeparti vil indtage – i hvert fald langt hen ad vejen.

»Helt konkret holder vi kortene tæt inde til kroppen på nuværende tidspunkt. Men vi går ind til forhandlingerne med en pragmatisk og imødekommende linje. Vi vil gerne være med til at tage ansvar og få indflydelse. Vi er her jo for at få vores politik igennem mest muligt. Men det er naturligvis ikke for enhver pris. Vi vil have sikkerhed for, at der ikke spares på de forkerte steder. Vi vil være vagthunden for de ældre og for de svage i kommunen, men vi ved også, at man får mest indflydelse, og har størst mulighed for at gøre indsigelser, hvis man er med ved bordet. DF skal markere sig mere, også i budgetforhandlingerne, så vi er som udgangspunkt positive overfor at være med. Men som sagt, ikke for enhver pris,« siger Michael Jensen, gruppeformand for Dansk Folkeparti, der nævner voksenhandicapområdet og specialundervisningen som områder, der har udfordringer og som han håber, der kan findes løsninger på.

I løbet af de kommende uger går forhandlingerne i gang, tilsyneladende med den intention fra alle partier om at få det bredest mulige forlig i hus.