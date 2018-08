Politi uge 33

Genrefoto Foto: Politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Abetyve på spil

Tirsdag den 14. august klokken 19.04 skete et frækt tyveri fra en virksomhed på Walgerholm i Jonstrup.

To mænd kom ind af en bagdør og sagde til en medarbejder, at de kom fra KBH-transport og skulle hente fire kasser.

Medarbejderen vidste ikke noget om de fire kasser og gik ned for at spørge en ansat i receptionen. Da han kom tilbage stod de to mænd stadigvæk og ventede, men den ene var nu stakåndet.

Da ingen havde bestilt afhentning af kasser, fulgte medarbejderen de to mænd ud igen. Dog var han nu blevet lidt mistænksom og tog derfor et billede af den røde varebil, som de to mænd kørte i – en Toyota Previa fra 2000.

Efterfølgende opdagede han, at der var blevet stjålet to kasser med i alt 90 Kay Bojesen aber.

Heldigvis har Nordsjællands Politi sikret sig billeder af både bilen og den ene af mændene, der beskrives som:

A: Mand, mellemøstlig af udseende, 25-27 år, 175 cm høj, almindelig kropsbygning, brun i huden og med kort sort hår. Derudover havde han en stjerneørering i venstre øre, var i ført hvid trøje og camouflagebukser og talte dansk.

B: Mand, Mellemøstlig af udseende, 25-30 år, 190 cm høj, muskuløs af bygning, brun i huden og kronraget/skaldet. Han havde kort, sort fuldskæg og var tatoveret over alt på begge arme og højre hånd. Han var iført sort trøje med en brun baggrund med en hvid Lacoste-krokodille på, sorte tynde bukser og sorte Nike-sko med hvid sål.

Stak af fra uheld

Onsdag den 15. august klokken 12.25 blev Københavns Vestegns Politi kaldt ud til et færdselsuheld på Vestbuen i Ballerup. Desværre var personen bag uheldet stukket af allerede inden politiet nåede frem.

En ukendt mandlig bilist havde påkørte en kvindelig bilist bagfra. Derefter var han stået ud af bilen, havde cirkuleret lidt rundt i området og var så løbet væk.

Bilisten beskrives som: Mand af dansk udseende, 35-40 år, 185 cm høj. Han var skaldet, havde kort, rødligt fuldskæg, var iført en grå T-shirt og mørke jeans.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

”Købere” stjal bil

En 47-årig mand fra Veksø anmeldte søndag eftermiddag kort efter klokken 17, at to mænd havde stjålet den bil, som han var i færd med at sælge til dem. Manden havde forladt de to ”købere” et kort øjeblik, og da han kom tilbage var både bil og mænd væk