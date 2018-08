Med sundheden i lommen

En ny app skal hjælpe folk i Ballerup Kommune med at leve sundere. Over 100 borgere har tilmeldt sig allerede inden projektet er gået i gang. Foto: Colourbox

livsstil Borgere i Ballerup der gerne vil ændre deres livsstil, kan nu få en ny kommunal app, der fungerer som en digital sundhedsplatform.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Der er rigtig mange, som gerne vil leve sundere, dyrke mere motion eller omlægge nogle dårlige vaner og få bedre livskvalitet. En af vejene er via den nye app LIVA, som forebyggelsesenheden Ballerup Kommune lancerer.

App’en er en digital sundhedsplatform, tilgængelig fra mobil, tablet eller PC som borgere i Ballerup kan installere ganske gratis, og så kan man løbende indtaste sine aktiviteter og resultater indenfor udvalgte områder i app’en. Så kan en af de kommunale sundhedvejledere følge resultaterne og motivere og følge op på det, som man indtaster.

Dermed sparer man besøg i Sundhedshuset og kan derfor træne eller ændre vaner på det tidpunkt, hvor det passer. Samtidig er det stadig motiverende, fordi man ’forpligter’ sig overfor en medarbejder.

Direkte kontakt

»Man kan via denne app få vejledning en gang om ugen, ofte via video. Det giver en personlig kontakt på en anden måde, men samtidig kan man undgå at skulle til møder i Sundhedshuset, hvor vi som regel har vejledning en gang om måneden. Så vi bibeholder den direkte kontakt og endda hyppigere, men her kan borgerne selv styre det,« siger Bjørn Hother Pedersen, sundhedskonsulent i Ballerup Kommune.

Man indleder forløbet med et introduktionsmøde, hvor man sætter ord på de områder, hvor man gerne vil sætte ind og ændre vaner og de mål man vil sætte sig. Her kan vejlederen så komme med input og være med til at sætte realistiske mål for den enkelte.

For alle

Målgruppen er i princippet alle, der vil lægge deres livsstil om, uanset om det er at smide nogle kilo, kvitte smøgerne, motionere mere, få bedre søvn eller noget helt andet. Men der er især fokus på folk med kroniske sygdomme som eksempel KOL eller diabetes.

Igennem app’en kan man så skræddersy en fleksibel og personlig plan og vejledning, der er tilgængelig hvor og når som helst.

»Vi gør det her for at forbedre sundheden og samtidig skræddersy indsatsen til den enkelte borger, så det er så let som muligt. Man man kan naturligvis også sige fra, uden at vi som kommune i øvrigt skal blande os yderligere i det,« siger Anne Ganner Bech, leder af forebyggelsesenheden i Ballerup Kommune.

For at skyde projektet i gang, har Ballerup Kommune hyret sundhedsguruen Chris MacDonald til et stort pep-talk- og inspirationsarrangement i Ballerup Super Arena den 30 august, hvor der allerede er tilmeldt over 600 personer.

Desuden har mere end 100 allerede tilmeldt sig LIVA-forløbet, allerede inden det er skudt i gang, hvilket overrasker folkene bag positivt.

»Det kommer noget bag på os, at så mange har meldt sig til, allerede inden vi er gået i gang. Vi har som mål at komme op på 4-500 i vejledning inden for det næste år, så vi er godt på vej,« siger Anne Ganner Bech.

Man kan tilmelde sig et LIVA-forløb på liva-app.dk/ballerup.