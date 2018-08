Ballerup er gode til at få flygtninge i job

Jobcenter Ballerup og Ballerup Kommune har god succes med at få flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse. Foto: Arkivfoto

Integration Nye tal viser, at Ballerup Kommune er bedre end landsgennemsnittet til at få flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse.

Af Ulrich Wolf

Hvis man kommer til Ballerup som flygtning eller som familiesammenført så er der en ganske stor sandsynlighed for, at man kommer i job.

Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet, viser nemlig, at Ballerup Kommune er bedre end landsgennemsnittet, når det kommer til at få den gruppe i arbejde.

Tallene viser, at knap 32 procent af målgruppen i Ballerup er i beskæftigelse, mens landsgennemsnittet blot ligger på 23,5 procent. Ballerups placering glæder Musa Kekec (A), formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Ballerup Kommune.

Ihærdig indsats

»Tallene taler sit tydelige sprog. Vi kan se, at vores ihærdige indsats virker og gør en forskel for de nye Ballerup-borgere. I Ballerup har vi en insisterende tro på, at vores borgere kan få en plads på arbejdsmarkedet og det arbejder vi målrettet på hver dag,« siger Musa Kekec.

Men han påpeger samtidig, at opgaven med at få flygtningen i beskæftigelse ikke er nem.

»Det tager tid. Vi arbejder tæt med opfølgning og holder flere forberedende og opfølgende samtaler med borgerne både før og i løbet af en eventuel virksomhedspraktik. Det er for eksempel vigtigt at få snakket om kulturelle misforståelser og sproglige udfordringer,« siger Musa Kekec.

Der er for tiden 230 flygtninge og familiesammenførte flygtning i Ballerup Kommune.