Græshoppesangeren lyder, som navnet antyder, som en græshoppe - og i øjeblikket er der god mulighed for at høre den i området ved Flyvestation Værløse. Foto: Michael Bendt, DOF

fugleliv En tur gennem bakkerne på Flyvestation Værløse op mod Sandet kan meget vel byde på den specielle lyd fra græshoppesangeren

Af Naturstyrelsen

De fleste kender solsortens smukke sang, og mange nyder også nattergalens fine triller i sommeraftenerne ved søen. Men hver fugl synger som bekendt med sit næb, og nogle lyder som helt deres egne. En af de mere specielle er græshoppesangeren.

Naturvejleder Stephan Springborg fra Naturstyrelsen oplyser, at der i foråret og sommeren 2018 har været mange græshoppesangere på Flyvestation Værløse.

»De er helt specielle at høre, men derimod svære at få øje på, og hvis det endelig lykkes er de ret grå og anonyme,« siger han.

Som navnet antyder, lyder græshoppesangeren som en syngende græshoppe. Lyden er en lidt metallisk svirende lyd, der stiger og falder og bare bliver ved og ved.

Ideelt levested

Græshoppesangeren er en forholdsvis ny art i Danmark. De første fund af ynglende græshoppesangere blev gjort omkring besættelsen i Sønderjylland, og siden da har den bredt sig til hele landet. Nu er der faktisk flest i det østlige Danmark, og her omkring Storkøbenhavn er der en rigtig fin bestand.

»Flyvestation Værløse er i år et virkelig godt sted at opleve fuglen. Den foretrækker det lysåbne landskab med spredte buske, og den er meget tilknyttet arealer, som ikke bliver afgræsset, så der opstår et relativt højt græs- og urtetæppe mellem buskene. Netop i bakkerne på Flyvestation Værløse op mod Sandet finder vi dette landskab, og det er da også her, at man kan opleve den og specielt høre dens meget karakteristiske sang,« forklarer Stephan Springborg

Svær at se

At høre en græshoppesanger er nemt, og man er sjældent i tvivl. At se en græshoppesanger er straks meget sværere. Græshoppesangeren holder nemlig til helt nede ved jorden, og den ses nærmest kun som en lille grå mus, der stryger af sted nede i græsset. Her fanger den sin føde, som er insekter og larver, og her har den sin rede.

Når den synger sætter den sig dog lidt oppe i en busk, men den høje lyd er ofte meget svær at bestemme retningen på, så man skal være lidt dygtig og noget heldig for at få øje på den.

»Men prøv! Og når det lykkes at få øje på en syngende han, kan du se, at græshoppesangeren, mens den synger, langsomt drejer hovedet fra side til side. Denne adfærd så lyden både spredes langt og at lyden hele tiden stiger og falder i styrke i takt med at den drejer hovedet.« forklarer Stephan Springborg.

Se og hør græshoppesangeren på denne fine optagelse af en syngende græshoppesange, som er lavet af Michael Bendt fra DOF: