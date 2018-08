Tid til luft under vingerne

Så er man næsten jagerpilot. Der vil være en minimodel af det ikoniske F-16 fly på plads ved store flyvedag, som børnene kan komme op at sidde i. Foto: Privatfoto

oplevelse For fjerde år i træk er der linet op til Store Flyvedag, der er blevet en stor lokal attraktion.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Hvad skal der være på en flyvestation? Der skal naturligvis være flyvemaskiner i massevis. Så da Flyvestation Værløse for en årrække siden lukkede, var der alt for tomt på det store areal, mente Mikael Boutrup.

For fire år siden åbnede han området med Store Flyvedag, hvor frivillige arrangerede en masse aktiviteter på stedet. Siden er arrangementet vokset betragteligt og lørdag den 25. august er det fjerde gang i træk, at der er Store Flyvedag i området.

Der er tale om et familiearrangement med masser af aktiviteter for store og små. Både politiet og brandvæsenet vil være på plads, så børn, der går rundt med en kommende brandmand eller politimand i maven, kan få prøvet det af. Der vil også være den meget populære ’superjumper’, hvor man spændt fast i en elastik kan hoppe rigtig højt på en trampolin.

Masser af fly

Men det er jo Store Flyvedag, så det hele står lidt i flyvningens tegn. Flyvevåbnets historiske samling tropper op med to mini-udgaver af F-16 fly, som børnene kan sidde i – og for at fuldende jagerfly-oplevelsen vil to af forsvarets F-16 fly foretage en lav forbiflyvning i løbet af dagen.

For de voksne vil der naturligvis også være masser af flysjov. Der vil være flyudstilling, hvor man kan komme tæt på flyene og få en snak med piloterne, ligesom der vil være en række andre flyverelaterede aktiviteter.

Det hele bliver krydret med deltagelse af ’Smagen af Nordsjælland’, som hele dagen vil være til stede med madboder med et udvalg af lokale specialiteter. Der vil også være mulighed for at købe is, øl og pølser.

Billetter til store flyvedag kan købes ved indgangen og dørene åbnes klokken 8 og lukker igen klokken 17. Man kan se det samlede program for dagen her: Store Flyvedag