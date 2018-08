Elever skal styrke studiemiljøet

Hittepåsomheden fejler ikke noget hos businesseleverne på NEXT i Ballerup, men kan de også føre deres idéer ud i livet? Det skal projekt ’We Mean Business’ bevise. Foto: NEXT

uddannelse Med 350.000 fondsstøttekroner i kassen skal eleverne på NEXT i Ballerup udvikle projekter, der skal styrke studiemiljøet på skolen.

Af Mia Thomsen

En fest, en app, en temadag, nye møbler eller grupperum? Hvad skal der til for at styrke studiemiljøet på skolen?

Det spørgsmål skal businesseleverne på NEXT i Ballerup svare på i den kommende tid, hvor de er en del af projektet ’We Mean Business’, der går ud på, at eleverne via egne projekter skal arbejde med at udvikle og styrke studiemiljøet på skolen.

»Både det faglige og sociale studiemiljø er afgørende for, at man som elev har en god oplevelse på skolen. Det højner fagligheden, at man har det socialt godt og omvendt. Begge ting er vigtige for at have en god skoletid,« siger uddannelsesleder Suzanne Vestergaard Andersen, der er ansvarlig for nogle af de klasser, der skal være aktive deltagere i projektet.

Fra idé til virkelighed

Det er ikke noget nyt, at NEXT får indspark fra eleverne, når studiemiljøet skal løftes. Det nye i dette projekt er, at eleverne er med fra start til slut. Eleverne skal selv lave businesscase og budget. De får penge stillet til rådighed, så de kan se deres ideer blive til virkelighed og se de selv kan være med til at skabe ændringerne.

»Med den uddannelse, som eleverne får her, vil de have gode forudsætninger for at skabe gode og langtidsholdbare forbedringer, og vi er sikre på, at det er en udfordring, de vil løse med gåpåmod,« siger Suzanne Vestergaard Andersen.

Nordea-fonden støtter projektet med 350.000 kroner, fordi fonden mener, det er vigtigt for samfundet, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse – og en af nøglerne hertil er, at trivslen og rammerne på skolerne er i top.

NEXT i Ballerup huser foruden business-uddannelserne også 10. klasse, grundforløb 1, forskellige former for efteruddannelse og Baltorp Gymnasium (hhx).