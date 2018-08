Svar om grøn bølge

Debat Kære Bjørn Pedersen. Ballerup Kommune er en dejlig grøn kommune, hvor vi både har fokus på en bæredygtig pleje af kommunens arealer og på at højne fremkommeligheden for trafikanterne der færdes i kommunen – blandt andet til gavn for miljøet.

Af Hella Hardø Tiedemann (A), Formand for Teknik- og Miljøudvalget

På trafikområdet har vi i samarbejde med Movia gennem de seneste par år arbejdet meget på at gøre forholdene for bybusserne meget bedre på de strækninger, hvor der kører flest busser.

Eksempelvis kommunikerer de enkelte busser elektronisk med signalanlæggene langs blandt andet Hold-an Vej, Skovvej og Bydammen, hvilket gør at grøntiderne kan forlænges, når en bus har anmeldt, at den er tæt på krydset.

Bussen når dermed nemmere over inden der bliver rødt, og skal i mindre omfang holde stille ved krydsene.

På eksempelvis Hold-an Vej er signalanlæggene også forberedt til at have grøn bølge, men på grund af flere anlægsprojekter samt perioden med togbusser hen over sommeren, har det ikke været muligt at justere signalanlæggene i forhold til hinanden. Dette vil blive gjort så snart det er praktisk muligt.

Ballerup Kommune har ligeledes planer om at lave grøn bølge på Ballerup Boulevard i 2019. De indledende forberedelser til dette er allerede gennemført.

På samme måde arbejder vi også frem mod at lave grønne bølger på andre strækninger i kommunen. Flere steder mangler signalanlæggene dog de funktioner der gør, at de kan kommunikere sammen. Disse funktioner er ganske bekostelige, og investeringerne forbundet med at lave grønne bølger langs kommunens veje prioriteres på samme måde som kommunens øvrige anlægsprojekter.