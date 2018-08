Kan Ballerups LGBT-personer regne med Alternativet?

Debat Kære Serhat Kücükkart, formand for Alternativet i Ballerup. Vi debatterede forleden på facebook til en video af en burkaklædt kvinde, der siger hun ikke går ind for homoseksualitet.

Af Carl Emil Lind Christensen (A) , Jonstrupvej 242, Ballerup, medlem af DSU

I kommentarsporet spørger jeg dig, om du selv accepterer homoseksualitet, idet du forsvarer den burkaklædte kvindens standpunkt, som du synes, værten går for hårdt til.

Du ville ikke på facebook svare på, om du accepterer homoseksualitet. Det var på trods af, at jeg gav dig chancen fem gange. Jeg blev pænt bedt om at skrive til dig, hvis jeg ville vide noget om at Alternativets politik. Det gør jeg så nu her i Ballerup Bladet, i håb om at du så denne gang vil svare på mit spørgsmål: Accepterer du homoseksualitet?

Seksualitet er jo ikke et valg. Det er en helt grundlæggende ret at være født til at elske dem, man elsker uanset hvad.

Det markerede 40.000 mennesker til Pride Parade i weekenden. Det burde selvsagt ikke være til diskussion i et frit og demokratisk samfund.

Jeg glæder mig til dit svar. Jeg håber inderligt, at du melder dig med ind i kampen mod homofobi. Homofobien vokser desværre i de islamiske miljøer. Den slags holdninger skal bekæmpes. Det kan ikke være rigtigt at der i 2018 er folk i Danmark, der ikke vil acceptere homoseksualitet. Det håber jeg, at Alternativets lokalformand her i Ballerup er enig i, men din konstante undvigen forleden gør mig oprigtig talt nervøs om Ballerups LGBT-personer kan regne med jer.

Svar fra Serhat:

Kære Carl Emil Lind Christensen og læsere her på Ballerup Bladet. Tak for spørgsmålet først og fremmest. Min og Alternativets holdning til homoseksualitet er helt klar: Vi går ind for, at man må have den seksualitet man vil have.

Desuden er vores holdning til homoseksualitet almindelig kendt, hvorfor det undrer mig, at du spørger om det offentligt på denne her måde. Men jeg er selvfølgelig altid glad for, at få fornøjelsen til at fortælle om Alternativets politik og holdninger. Hvis du skulle være i tvivl om min eller Alternativets holdning en anden gang, så er du altid velkommen til at ringe.

Serhat Kücükkart,

formand for Alternativet

i Ballerup