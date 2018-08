Fem af de i alt ni beboere, der har boet i Grantoften i alle 50 år. De blev kaldt på scenen og fik en buket på dagen. Foto: Carsten Troels Jensen

Lørdag blev 50 års jubilæet fejret hele dagen, aftenen og natten i Grantoften - og heldigvis holdt det gode vejr til langt op af eftermiddagen.

Af Mia Thomsen

»Det gik fantastisk. Vores kæmpe program med aktiviteter hele dagen/natten lykkedes til fulde. Alt klappede og der var masser af glade mennesker. Selvfølgelig ville vi godt have beholdt godt vejr hele dagen, men når vi nu skulle have regn kunne det ikke passe bedre. Lige da børnenes ude forlystelser sluttede begyndte regnen, så bedre kunne det ikke times,« fortæller bestyrelsesmedlem Carsten Troels Jensen, som også har været så flink at sende disse fine billeder fra hele dagen.