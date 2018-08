Himmelhøj succes for Store Flyvedag

Tusindvis af nysgerrige flyentusiaster og andre med hang til en sjov dag, indtog flyvepladsen i Værløse og fik en masse oplevelser med hjem. Foto: Dorthe Albrecht

flyvere Vejret holdt og folk strømmede til, da Store Flyvedag for sjette gang indtog Flyvestation Værløse.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Allerede fra morgenstunden var der gang i den ellers normalt så tomme Flyvestation Værløse, da store flyvedag lørdag blev skudt i gang for sjette år i træk.

De truende skyer og vejrmeldinger afskrækkede ikke de mange børn og voksne, der lagde vejen forbi for at se på fly i alle afskygninger, hoppe i trampoliner og en masse andet sjov og ikke mindst gå ombord i en hangar fyldt med kulinariske specialiteter. Der var i den grad noget for hele familien og det kunne mærkes på besøgstallet.

Billedgalleri: Se billeder fra Store Flyvedag

Arrangørerne anslår, at der var omkring 25.000 mennesker igennem på dagen, hvilket matcher rekordåret sidste år.

Det store besøgstal og afviklingen glæder arrangøren og ’opfinderen’ af store flyvedag, Mikael Boutrup, som selv er svævefly-pilot.

Perfekt afvikling

»Det blev en kæmpe succes og den store og minutiøse planlægning, som vi har lavet i flere måneder lykkedes. Vi frygtede lidt for vejret, for vi havde fået meldinger om en front, der skulle komme ind over os tidligt på dagen. Men det holdt til eftermiddagen, hvor vi var ved at pakke ned, så det kunne ikke være bedre. Det betyder meget for et arrangement som vores,« siger Mikael Boutrup, som altså anslår, at der var 25.000 besøgende.

»Vi åbnede tidligt, allerede klokken 8, og samtidig havde vi folk til at guide bilisterne til at parkere de rigtige steder. Det er vigtigt, at vi afvikler trafikken glidende. Parkeringen var gratis i år, til gengæld tog vi et lille beløb for entre. Men folk rystede bare på hovedet over entreen og synes det var alt for billigt,« griner Mikael Boutrup, som glæder sig over, at der var noget for hele familien.

At der var mange familier understreges af, at den store isbil, som spejderne stod for at sælge is fra, var helt tømt, da dagen var slut.

»Spejderne har aldrig solgt så mange is og tjent så mange penge til deres gode formål, som på denne dag, så det var jo også positivt,« siger Mikael Boutrup.

Dermed er der lagt op til endnu en Store Flyvedag til næste år, når den ellers fredede flyveplads om året åbnes for mennesker og maskiner i skøn forening.