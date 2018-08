Beboere bekymrede over fart og vejbump

Disse bump er stort set uden effekt, mener naboerne til de fartdæmpende bump på Kratvej. De vil have dem bredere og større og have farten på Kratvej ned. Men på kommunen er der ingen hjælp at hente. Foto: Flemming Schiller

Rigtig mange steder bruges villaveje såvel som større veje som semi-racerbaner, hvor folk kører al for stærkt. Det er også tilfældet på Kratvej i Måløv, der løber gennem et stort villakvarter med masser af børn, der skal krydse den brede vej. Samtidig er udsigtforholdene ret dårlige, når man kommer ud fra de mange villaveje, og derfor kan der opstå farlige situationer.

Det oplever beboerne på Sølodden blandt andet og samtidig undrer de sig over, at de bump, der skulle forhindre folk i at køre stærkt, slet ikke er tilstrækkelige. Bumpene er meget lave og er placeret midt på vejen, hvillet betyder at folk i mange tilfælde ræser over dem eller kører ud til siden, så kun ét hjulpar kører over ’bumpet’ og dermed kører bilerne reelt inde på cykelstien.

Ingen effekt

»Hvorfor kan man ikke placere bumpene på tværs af hele vejen og samtidig gøre dem højere. De har reelt ingen effekt. Vi kan se, at mange kører med det ene hjulpar over det lille bump og dermed kører ud på cykelstien. Det betyder nemlig, at farten er meget høj, fordi bumpet er så lille og samtidig er bilisterne meget tæt på hækken og dermed svære at se, når man skal ud fra sidevejen,« siger Christian Visby, som bor på Sølodden, der er en sidevej til Kratvej.

Han fortæller, at mange af naboerne, for ikke at tale om børnene på vejen, er nervøse for at køre ud på Kratvej, fordi bilerne kører stærkt og er svære at se.

»Vi har 50 kilometer i timen her på Kratvej, men vi kunne sagten have 40, og hvis man samtidig havde nogle effektive bump, så ville det betyde rigtig meget for trafiksikkerheden her i området. Vi har haft fat i Ballerup Kommune, men der er ikke rigtig nogen respons. Hvis det er for dyrt, så kan vi sagtens selv hjælpe via grundejerforeningen,« siger Christian Visby.

Præventiv effekt

Men hos Ballerup Kommune er der ikke meget hjælp at hente. Der er ganske enkelt ikke lagt op til ændringer.

»Det er rigtigt, at vi har de såkaldte pudebump i den del af Kratvej og de er små. Men de er udført efter de forskrifter der er for den slags bump. De kan ikke placeres anderledes, eksempelvis på tværs af vejen, fordi de ikke må gå ud over cykelstien. Samtidig kan man, ifølge teknikerne, ikke hæfte bumpene fast på tværs af vejen og gøre dem højere på grund af vejens materiale. Desuden vil hældningsgraden på bumpene ikke være efter forskrifterne. Bumpene er måske ikke så høje, men de har altså en præventiv effekt. Folk sætter farten ned, og man kan trods alt ikke køre med 70 kilometer i timen over dem,« siger Steen Pedersen, centerchef for By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune.

Han erkender, at der bliver kørt stærkt og at udsigtsforholdene er dårlige netop på det sted, men der er altså ingen ændringer på vej.

»Folk kører hurtigt over dem eller kører med et hjulpar ud på cykelstien. Det er meget uheldigt, at folk kører så stærkt, for det giver farlige situationer, men det er desværre ikke noget kommunen kan gøre meget ved. Udsigtsforholdene er også dårlige, blandt andet fordi hækken fra eksempelvis Sølodden er meget høj ud mod Kratvej. Man kunne overveje at klippe den ned for at få bedre udsyn, men det er ikke noget jeg skal blande mig i. Under alle omstændigheder er der ikke nogen umiddelbare planer om at lave om på det,« siger Steen Pedersen.