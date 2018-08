Hold-an Vej bliver snart smallere

Hvis det står til Ballerup Kommune, skal Hold-an Vej snævres ind og der skal etableres både grønne åndehuller og p-pladser langs vejen. Foto: Flemming Schiller

trafik Politikerne vil snævre den trafikerede Hold-an Vej ind for at gøre plads til mere grønt og flere p-pladser. Forsøgsordning sættes i gang meget snart.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

I et stykke tid har Ballerup Boulevard i Skovlunde været snævret ind til ét spor i hver retning og nu kommer turen snart til Hold-an Vej midt i Ballerup. I hvert fald har politikerne længe haft planer om at indsnævre den centrale vej til to kørebaner og lige om lidt vil Ballerup Kommune så gøre alvor af planerne.

I forbindelse med at togbusserne igen er forsvundet og s-togene kører normalt på strækningen gennem Ballerup, vil kommunen så bibeholde situationen med indsnævrede vejbaner, som har været dagligdag i hele togbus-perioden.

Mandag besluttede kommunalbestyrelsen at tildele 500.000 kroner til et forsøg med at indsnævre Hold-an Vej.

Når de midlertidige stoppesteder til togbusserne forsvinder vil man så i stedet indrette strækningen fra Gl. Rådhusvej til Baltorpvej som bygade med fortove, beplantning og parkering i begge sider, så man kan se, hvordan en permanent løsning vil komme til at se ud.

Brug for p-pladser

»Vi har hele tiden drømt om at indsnævre Hold-an Vej og nu, hvor der i forvejen har været en række indsnævringer på vejen, så kan vi fortsætte i samme stil. Der har være togbusserne og før var der broarbejder, og det har fungeret fint. Samtidig skal vi bruge flere parkeringspladser i forbindelse med banegårdsprojektet, så derfor vil der også bliver etableret flere p-pladser i området,« siger Hella Hardø Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Der vil i første omgang altså være tale om et forsøg, så bilister og andre forbipasserende kan vænne sig til den smallere vejbane, men tanken er altså, at projektet skal gøres permanent, så Hold-an Vej får ét spor i hver retning og samtidig bliver grønnere og mere ’byagtig’ fremover.