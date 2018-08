Så kører togene igen på skinner

Efter tre måneders anlægsarbejde er der igen drift på Frederikssundsbanen. S-togene begyndte atter at rulle mandag morgen og der resterer kun nogle små justeringer. Foto: Arkivfoto

s-tog Efter flere måneders sporarbejde var der mandag morgen igen togtrafik på S-banen.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Det har støvet, larmet og frustreret naboer og pendlere. Togbusserne har fyldt op i gadebilledet og stationerne har ligget øde hen igennem de seneste tre måneder. Men nu er det store og gennemgribende sporarbejde slut.

Mandag morgen genoptog S-togene deres daglige kørsel på Frederikssundsbanen og trafikken er igen normal, mens naboerne atter kan sove i deres hjem om natten.

Der er blevet udskiftet 35 kilometer skinner og lagt 50.000 sveller og fjernet 100.000 tons ballast i mellemtiden og nu er banen klar til de 60.000 daglige brugere af banen.

Tak for tålmodigheden

»Det er dejligt at konstatere, at S-togene igen kører på strækningen til glæde for de mange tusinde daglige brugere af banen. Det er synligt mange steder lang strækningen, at banen har fået et løft og vi har nu sikret Frederikssundsbanen til fremtiden med nye skinner, sveller ballast og kørestrøm, så passagererne får en bedre bane med færre fejl og mere stabil drift,« siger Anette Justesen Bech, områdechef i Banedanmark.

Hun er samtidig klar over, at arbejdet har været en prøvelse for nogen.

»Vi har fuld forståelse for, at det har været meget omfattende at lukke banen i over 12 uger, men det har været nødvendigt med de mange opgaver, vi har skullet udføre. Jeg vil også gerne takke for tålmodigheden til pendlerne og naboerne, som har haft forlænget rejsetid og oplevet støj i forbindelse med renoveringen,« siger Anette Justesen Bech.

Afsluttende opgaver

Der vil i efterårsferien blive udført en såkaldt slutjustering af sporet, som er helt normalt, når der bliver lagt nye spor. Desuden vil der i ugerne omkring efterårsferien blev taget en række gamle kørestrømsmaster ned samt andre reparationer. Det vil foregå om natten og vil ikke påvirke myldretidstrafikken.

Der vil desuden blive udført nogle restarbejder som følge af et ødelagt spor, et nedbrud af en entreprenørmaskine og en meget varm sommer. Det vil ske i løbet af 2019 eller 2020 og det er endnu afklaret, om det kommer til at påvirke trafikken på banen til den tid.