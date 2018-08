Kuk-kuk i stærekassen

Den ene af de to stærekasser er stadig pakket helt ind i sort plast, mens den anden her i sidste uge er blevet pakket ud. De begynder at blitze fartsyndere i løbet af næste måned. Foto: Privatfoto

fartkontrol For otte uger siden blev de permanente fartmåler sat op ved Toyota-krydset i Måløv. Men de virker stadig ikke. Hvad er meningen?

Af Mia Thomsen

Mandag den 2. juli var både borgmester Jesper Würtzen og transportminister Ole Birk Olesen med ved den store officielle indvielse af landets første permanente fartmålere, som er blevet sat op ved Toyota-krydset på Måløv Byvej.

Og så kunne man jo tro, at det ville betyde, at de såkaldte stærekasser ville begynde at blitze løs, så alle fartbøllerne kunne få en kærlig hilsen fra Rigspolitiet her i sommervarmen.

Men nej. For der er ikke sket en dyt. Stærekasserne har stået pakket ind i sort plast hele sommeren – dog blev den ene pakket ud i sidste uge, men den er stadig ikke i brug.

Klar til brug i september

Hvad er meningen, spurgte vi Vejdirektoratet, der står for stærekasserne. Og forklaringen herfra lyder, at fartmålerne stadig er ved at blive testet:

»De er nødsaget til at gennemgå en testperiode for at sikre at kommunikationen med Rigspolitiets bødeadministrationssystem er korrekt og sikkert,« oplyser specialkonsulent i trafiksikkerhed, Karoline Lundholt, der ved samme lejlighed oplyser, at stærekasserne snart vil være klar til at blitze:

»Vi forventer at testperioden er afsluttet og standerne i Måløv vil blive taget i brug i september.«