Nye traditioner er ved at tage form i Skovlunde

Marianne Steenberg fra Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik, Katja N. Masters, indehaver af dyrehandelen i Skovlunde Center Syd og Jens Minnet, formand for Skovlunde Lokalråd er nogle af nøglepersonerne i det byfestudvalg, der får Skovlunde Byfest til at ske. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Frivillige Ønsket om at samle Skovlunde og byens 13.000 indbyggere om en stor kulturel begivenhed fik sidste år de frivillige bag Skovlunde Byfest og Kulturnatten til at samle kræfterne i én stor byfest.

Af Dorthe Oxgren

Det startede i det små, som sådan noget gør. Med en god ide. Nogle frivillige i Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Skovlunde Centret, med Marianne Steenberg i spidsen, ville lave en begivenhed, der kunne samle Skovlunde.

»Alle andre byer havde jo en kulturnat, så hvorfor ikke lave en kulturnat i Skovlunde: Vi vil gerne synliggøre, at Skovlunde er en lille by i sig selv, og at vi lever. Vi vil gerne synliggøre butikkerne, og at vi opfatter Center Syd og Nord som en helhed. Kulturnatten skulle være med til at vise, at Skovlunde er mangfoldig,« forklarer Marianne Steenberg om den kulturelle begivenhed, der blev søsat under sloganet ’Kulturnat ’16 – til alle os der elsker Skovlunde’ og bød på kultur i mange afskygninger, primært med lokale kunstnere.

I forvejen havde Skovlunde den årlige byfest, der trak folk af huse. Men sidste år besluttede de frivillige bag de to begivenheder Kulturnatten og Skovlunde Byfest at slå sig sammen om at lave én stor lokal fest.

Sammenskudsgilde

»Vi slog os sammen for at få mere ud af ressourcerne, og samtidigt flyttede vi aktiviteterne fra byparken ind på parkeringspladsen foran centret for at trække folk over mod centret og detailhandelen. Det har selvfølgelig betydet, at vi ikke har kunnet bruge de grønne muligheder, parken gav. Men det giver god mening i forhold til, at vi i mange år har arbejdet på at skabe en stærk bymidte i Skovlunde,« forklarer Jens Minnet, der er formand for Skovlunde Lokalråd og med i festudvalget for byfesten.

Desværre var vejrguderne ikke arrangementet, eller andre sommerarrangementer for den sags skyld, venligt stemt, hvorfor festen var tyndt besøgt. Men i år håber byfestudvalget, at den gode sommer fortsætter til og med den 8. september, hvor årets fest i Skovlunde løber af stablen.

»Sidste år var et flop, fordi vejret var så dårligt, og så stod vi der med alle vores forberedelser, og med ganske få besøgende. Forhåbentlig får vi bedre vejr i år,« siger Katja N-Masters, der har dyrehandelen i Skovlunde Centret og står for dyrskuet. En af de aktiviteter folkene bag byfesten gerne ser bliver en tilbagevendende begivenhed.

Vejrgudernes velvilje

Men velvilje fra vejrgudernes side er ikke den eneste ingrediens i opskriften på en succesrig byfest. De rundt regnet 150 frivillige, der stiller sig til rådighed for de stribevis af praktiske opgaver, der skal løses i forbindelse med arrangementet, er årsag til at, det overhovedet kan lade sig gøre. De kommer fra forskellige hjørner af Skovlunde; frikirken, spejderne, BSF, Lions og de lokale handlende.

I spidsen for dem står byfestudvalget, der består af en kerne på cirka ti mennesker, der koordinerer og uddelegerer opgaver, lige fra husstandsomdeling af programmer til booking af musik og kunstnere, ansøgning om kommunal støtte og til at inddrage parkeringspladserne foran centret på festdagen.

I år er der nye punkter på programmet, blandt andet en bod, hvor man kan smage på den nyeste miljørigtige trend inden for gastronomi; insekter med tilbehør og et hjertestarterkursus, hvor man kan lære at betjene en hjertestarter. Ligesom fest for de unge på diskotek Skoven også hører til på programmet.

I øjeblikket foregår al planlægning og afvikling i lokalrådets regi. Men planen er at stifte en forening, der skal skrive byfesten i fremtiden.