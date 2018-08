En landsby midt i byen

John Rasmussen er næstformand i afdelingsbestyrelsen og har boet i Grantoften i 30 år. Han er glad for det gode naboskab og den ånd, der er i området i dag. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Jubilæum Det er 50 år siden, at Grantoften blev bygget på en dengang bar mark. Siden er der sket meget med bebyggelsen, der både har haft op- og nedture, men i følge næstformand i afdelingsbestyrelsen John Rasmussen har Grantoften i dag udviklet sig til et både fredeligt og hyggeligt boligområde.

Af Ulrich Wolf

Der er både hyggeligt og fredeligt sådan en solbeskinnet og varm torsdag eftermiddag i Grantoften, et af de velkendte og store almene boligområder i Ballerup Kommune.

Det er 50 år siden, at Grantoften blev bygget på en bar mark ’ude på landet’. Her skulle man lokke storbyens beboere væk fra de små baggårdslejligheder i brokvartererne og ud i nye og lyse lejligheder tæt på natur og luft. Det blev hurtigt en succes, hvor mange flyttede ind i de godt 1200 lejligheder af forskellig størrelse.

Ganske som mange andre lignende store almene boligområder, der blev bygget i 1960’erne og 1970’erne har Grantoften haft sine problemer, men i dag er situationen ganske anderledes. I hvert fald hvis man spørger Jette Fesner og John Rasmussen, formand og næstformand i Grantoftens afdelingsbestyrelse Ballerup Boligselskab, der ejer Grantoften. De har begge boet i Grantoften i omkring 30 år og elsker at bo her.

Trygt og roligt

»Jeg har boet her i 30 år og jeg synes, det er et godt sted at bo. Jeg ved godt, at mange af de almene boligområder har et dårligt ry og nogen områder har også deres problemer. Men jeg ville aldrig være nervøs for at gå her om natten. Her er ganske fredeligt og hyggeligt og der er et god naboskab og en god fordeling af beboere med forskellige baggrunde. Det er også det jeg hører, fra beboerne. At de elsker at bo her og at her er både fredeligt og hyggeligt.

Selvfølgelig er beboersammensætningen i et alment boligområde anderledes end i et villakvarter, det er klart. Men der er bestemt ikke noget ghetto over Grantoften,« siger John Rasmussen, som nævner en række af de foreninger og klubber, der holder til i de mange lokaler, som befinder sig på Grantoftens område.

»Vi har en masse klubber og foreninger, som samler folk. Der er en form for fællesskab og ejerskab til området. Vi hjælper hinanden og passer på hinanden. En overgang var der noget ballade med nogle unge mennesker, der samlede sig i centret og i nogle af de mere skumle områder og det skabte utryghed. Men vi fik vagt i centret og fik ryddet ud, så vi fik åbnet området ud mod omverdenen. Siden har der ikke været nogen problemer,« siger han.

Svær start

Men sådan har det ikke altid været.

Da bebyggelsen blev opført i slutningen af 60’erne og efterfølgende op gennem 70’erne var der en noget anden ånd. Der var en del sociale problemer og Grantoften var med John Rasmussens ord et ’mini-Christiania’. Men en række tiltag ændrede på det.

»Der var en række meget små lejligheder, hvor der kunne bo folk med en del sociale problemer. Men vi fik lagt dem sammen og fik mange større lejligheder og det tiltrak så børnefamilier og dermed fik vi skiftet ud i beboersammensætningen. Nu er vi blevet en slags landsby i byen, hvor folk bor i mange år. Faktisk har vi mange familier, hvor børnene vokser op, og når de flytter hjemmefra, så bliver de i Grantoften med deres egne familier, fordi her er så trygt og godt at bo. Man kan leve hele livet her og man kan få alt. Det er selvfølgelig noget, vi er stolte af og gør meget for at passe på,« siger Jette Fesner, som understreger, at der selvfølgelig også kommer folk udefra og som oftest bliver de glade for at bo i Grantoften.

Stolt beboer

Jette Fesner flyttede selv til Grantoften fra et villakvarter i 1988 og det var en omvæltning.

»I begyndelsen sagde jeg til folk, at jeg boede på Baltorpvej. Nu siger jeg stolt, at jeg bor i Grantoften. Det viser, at vi har skabt et meget specielt område, som vi værner om og som de fleste har et ejerforhold til,« siger Jette Fesner.

Sammen med John Rasmussen nævner hun en række kendetegn ved dagens Grantoften: Gode lejligheder, grønne områder, godt naboskab, central beliggenhed og et stærkt fælleskab, som de ting der har gjort Grantoften til et sted, der står stærkt til de næste 50 år.

Hele lørdagen var der jubilæumsfest for alle beboerne i Grantoften med morgenmad i centret, festtelt med forlystelser for børnene, musik for både børn og voksne og fest til de små timer.