Gågaden holder høstmarked

Sidste år var de heldige med vejret til høstmarkedet i Centrumgaden, hvilket fik mange til at lægge vejen forbi og nyde et par timer med god musik, mad og aktiviteter for børn. Foto: Flemming Schiller

hygge På lørdag bliver der ekstra liv i Centrumgaden og på Kirketorvet i Ballerup, når der er høstmarked for hele familien.

Af Mia Thomsen